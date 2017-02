Trabajadores de Minera Escondida en huelga desmienten reanudación del diálogo con empresa

El sindicato nº1 de Minera Escondida reaccionó a las versiones que hablan sobre la reanudación del diálogo entre los trabajadores y empresa, pasados más de 15 días de huelga. A través de una declaración pública, los huelguistas desmintieron los dichos del CEO de BHP Billiton, Andrew Mackenzie, quien había anunciado la reanudación de las conversaciones.

«Desmentimos completamente estas informaciones dadas por el máximo representante mundial de BHP Billiton. A la fecha no se ha producido ningún contacto con los representantes locales de la empresa a fin de poder reinstalar conversaciones, en tanto los ejecutivos nacionales se mantienen en la postura de no respetar nuestro convenio colectivo, no discriminar a trabajadores nuevos y no afectar los tiempos de descanso», señalaron desde el sindicato.

El comunicado agrega que «las declaraciones erróneas del Sr. Andrew Mackenzie sólo se pueden explicar por reportes irreales, sino falsos, desde de la administración de BHP Billiton en Chile, la que en la misma línea ha estado difundiendo informaciones totalmente desapegadas a la verdad como que los trabajadores de Escondida no son los más productivos de Chile o se intenta vincularnos con actos de violencia».

