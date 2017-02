Cuentos Ciudadanos: “Mailing Feng Feng o cualquier otro nombre para mi madre actriz porno” de Pablo D. Sheng

Pablo D. Sheng (1995) es un joven narrador y poeta chileno, que sorprendió a todos con la publicación de su primera novela Charapo, por la editorial Cuneta, en 2016. La novela relata la vida de un inmigrante peruano y ha sido de los pocos libros que retratan el tema de la inmigración en Chile, de manera tan cercana y sensible a la vez que realista, sin paternalismos ni exageraciones de ningún tipo.

El relato que presentamos a continuación es inédito y también se mueve en la temática de inmigrantes en Santiago, es una historia de drogas duras y mafias, como el mejor cine de Kitano, pero en una variante nueva, nacida desde Latinoamérica.

Mailing Feng Feng o cualquier otro nombre para mi madre actriz porno

Abrí mis ojos después de caerme al suelo, sin resistirme a los empujones, al puñete del peruano de bigotes escobillosos, certero en mi cara. Caí en la barra y se me vinieron unas copas en mis piernas, sin reventarse ni esparcir vidrio por el piso. Las pantallas de papel, luminosas, tiritaban por los watts y mi caída, por la sangre que brotaba desde mi ceja, desde mis labios, por los dolores en mi estómago, la sorpresa de los clientes. Mi papá cerró y mi hermana trajo toallas húmedas, algodones, un frasco de alcohol para limpiar mis heridas. Estaba tendido, sin moverme, hasta que subí a mi pieza. Caminé, aunque mareado, apoyado en mi hermana y, con la garganta ácida, a punto de vomitar, llegué a mi cama. Mi hermana abrió las sábanas mientras yo desanudaba los cordones de mis zapatos. Estaba sin calcetines y de mis pies florecía humedad; de mi delantal de cocina, manchado con salsa de soya, aceite y sangre, al extenderlo en una percha a lo largo, unas líneas formaban un ave, parecido al tatuaje que tenía en su espalda el peruano de bigotes: un pájaro hecho de líneas, sin curvas ni volumen, aplastado.

Cuando desperté me dije que no había pasado un día sin que pensara en ella. Verla allí, en la web, arrastrándose en sábanas, salpicando su saliva en la punta del glande de cualquier actor negro, en tríos y orgías, sacudiendo su vagina, de pie penetrada, arrojada a un rincón, encima de una mesa, y la cámara pasando las escenas, haciendo cortes cuando el actor cambia de postura. Me condené al asunto de esa china que culea en plena calle, en una pieza, que tiene algo mío, también de mi hermana, una mancha café en el omóplato derecho.

Nunca supe nada de mi mamá. Tampoco pude, tan fácil, deshacerme de esa imagen. Su pelo liso, sin arremolinarse y el actor negro, aferrado a sus caderas, agarrando su moño, estirándolo, haciendo sonar su pelvis contra sus nalgas. Me gustaba dejarlo en silencio para no oír los gritos de mi supuesta madre. Para mí era un pene demasiado duro, demasiado grande para su vagina lampiña y su ano morado.

Necesitaba también que los peruanos del frente me trajeran la mofinixidina.

Mi papá encontró unas jeringas. Me preguntó qué hacía con eso, si me inyectaba morfina, pero le mostré que no, que no me gustaban las agujas a pesar de tatuarme una ballena en la cara interior de mi antebrazo. Le dije que era imposible que me inyectara; de hecho esas jeringas servían para sazonar pollos. Y me creyó.

Solo en el restorán, sentado en una silla frente a la barra, me imaginé en una playa de arenas blancas, un mar turquesa. Al lado mío había una bolsa con dinero recién robado, una maleta llena de armas y, frente a mí, se movía una mujer. Ella bailaba, concentrada en sus movimientos puros, delineados con mi vista. Tenía mi rostro, mis párpados, solo que más pálida. Llevaba un vestido azul, bailaba como si fuera gimnasia aeróbica, pasaba por sus brazos y piernas una pelota de fútbol. Vi un auto rojo, a lo lejos, y una banda de peruanos liderada por un japonés. Todos cargaron sus pistolas. Entonces saqué del bolso las armas y disparé. La mujer murió y yo caí en la arena. Me dormí y, al despertarme, en el restorán servía un plato de pollo chitén.

A tal punto sentí el filo de la muerte ya no solo en cada inyección que me tiré y palpé en mi brazo, sino también en el pasamos de la escalera que daba al segundo piso y a mi pieza. Lo sentía en la manija de cuero de mis llaves, en el interior del bolsillo del pantalón agujereado, donde me rascaba los muslos para saber si mi carne seguía siendo humana. Después, en mi garganta escurría un amargor, en mi boca la excesiva salivación y de mi nariz goteaba un líquido blanco que me hacía sorbetear. Aunque estaba por dormirme encima de un wok, el vapor de las verduras entró por mis narices y limpió mis mocos. Pensé que necesitaba más mofinixidina. Salí al pequeño patio que conectaba la cocina con la bodega y llamé a uno de los peruanos.

–Chinito.

–Paso en un rato.

Desde que llegaron a ese restorán, me encargué de comprarles cocaína. Después pasé a las inyecciones de morfina hasta que me mostraron eso de la mofinixidina. Me dijeron que era mejor. En la primera media hora se sentía una somnolencia totalmente lúcida. La mofinixidina hacía entrar mentix o un componente del mentix que relajaba y clarificaba la mente. El estado, por unas cinco horas más, de relajo y atención al cuerpo que uno podía trabajar como nunca ha trabajado, armar platos en pocos minutos, esparcirse en el espacio de la cocina, multiplicarse por tres dependiendo de la dosis. Lo malo era el bajón, se necesitaba más. Peor que la necesidad de lucidez eterna que imponía la coca. Daba una sensación como si el mismo cerebro te persiguiera.

La plata se me fue haciendo poca. Como mi papá era el dueño del restorán, trabajaba horas extra. No podía pedirle más dinero sabiendo que una de sus reglas era la austeridad en la bebida, el comer y vestir. Una vez al año había un pago especial. En el Año Nuevo Chino nos daba un sobre rojo con plata para que hiciéramos cualquier cosa. Mi hermana compraba películas, a mí me gustaban las zapatillas y tenía una colección Nike. Ya en febrero sabíamos que podríamos contar con ese dinero. O si no la ocupábamos para unos días en la playa a principios de marzo. Cuando llegaron los japoneses y los peruanos al local del frente, me deshice de mi colección a cambio de cocaína. Si la plata se me hacía poca, si el sueldo no me alcanzaba, recurría a vender alguna zapatilla por internet. Hasta a los peruanos les intercambiaba droga por zapatillas. Por suerte mi papá no se dio cuenta que a veces llegaban peruanos con mis Nike, pero mi hermana sí. Varias veces me preguntó por qué todos los peruanos andaban con Nike, como las mías, y yo me excusaba con que se las vendía para comprar nuevos modelos. Tanto mi papá como mi hermana, me veían con las que ocupaba a diario: unas Janoski negras, gastadas por tanto uso, con manchones de aceite, soya, salsa de ostra, sangre de pollo.

Me aparecía por el restorán japonés dos veces por semana. La dealer de coca era una mujer rubia que vendía a los peruanos y ellos a mí. No me importaba que fueran reventas, porque el precio se mantenía. Pensé que yo podría ser otro dealer, unirme a los peruanos para que el control se esparciera en el territorio del restorán, en la calle donde estábamos, a unas cuadras de centros comerciales chinos, un par de restoranes árabes, iglesias coreanas y las tiendas de ropa y tela al por mayor. A ellos no les faltaba nada. El peruano de bigotes vivía con el japonés, arriba, en el segundo piso, en una pieza. Mi entrada allí estaba prohibida; si me atrevía mis ojos serían atravesados por palillos para comer o, peor, mi cuerpo sería faenado, cortado con los mismos cuchillos que rebanaban rolls de sushi. El olor a cerdo y a pollo venía desde la entrada, un vapor se esparcía en el local infectado de soya, pimiento picante, jengibre, wasabi, mantequilla y pescado fresco. Un escalofrío se me colaba en la espalda cuando me sentaba en una banquita negra y miraba el techo iluminado por pantallas de papel blancas. La decoración era de un minimalismo improvisado, a diferencia de nuestro local rojo y amarillo, con un acuario en la entrada y olor a chancho frito que se impregnaba en los dos salones-comedores del restorán. La soya de ellos era más liviana, suavizada por sus paredes blancas, la vestimenta negra de sus garzones y roja de los maestros peruanos de sushi. Todos ellos dirigidos por Ukimura Akira. Los peruanos debían decirle Ukimura San y si fallaban, si lo abreviaban a Uki o Ukira, Ukimura San gritaba, lanzaba sopa de miso recién hecha en sus rostros.

Los peruanos pasaban sus días libres con morfina en sus venas. El precio era alto. Lo dejaban para algunos días, aunque al peruano de bigotes no le gustara. Prefería tenerlos jalados, incluso con mofinixidina. Esa misma él me la recomendó para escapar del hechizo de morfina en el cuerpo, para mantener el relajo de la lucidez mental que proveería su inyección.

Ya la daba por perdida hasta que mi hermana, de pronto, en un día libre, entra a mi pieza y me dice que la encuentra, que vio a nuestra madre. Es imposible, le dije. No, Weng, ven a ver. En su pieza proyectó, desde el computador, la imagen de una familia sentada en la mesa, tres mujeres, un niño y dos hombres. Son taiwaneses, me dijo, es una película y nuestra madre está actuando. Le dije que era improbable, aunque yo pensaba que nuestra mamá actuaba en videos pornos con negros y no salía en películas taiwanesas. ¿Se parece a nosotros o no?, me preguntó. Su mandíbula era cuadrada, sus labios gruesos, su tez pálida como la de mi hermana. Pensé que medían lo mismo, no más de un metro sesenta y cinco. El cabello grueso a ambas les llegaba un poco más arriba de los hombros. La película parecía ambientada en los años 40. Yo no tenía idea de Taiwán ni de sus conflictos con China y Japón hasta que mi hermana me dijo que la película tematizaba eso, cómo el poder de la isla de Taiwán era traspasado, nuevamente, a los chinos. Corrí a buscar en mi pieza la foto que tenía de mamá, la que habíamos conservado cuando llegamos a Santiago. Mi hermana llegó con dos años y yo con tres. Mi mamá salía joven como mi hermana, unos veintidós o veintitrés años; atrás había algo escrito en mandarín: PARA LIU CHENG-PING, AÑO 87. La foto estaba a color y mi mamá andaba con un vestido blanco de piñas, calzaba unos zuecos negros y se acomodaba el pelo con una cinta; de su brazo derecho colgaba un bolso y, atrás, unos árboles que ahora eran un mall en Hong-Kong.

Le mostré la foto a mi hermana, mientras la cámara enfocaba en un primer plano a nuestra supuesta mamá y parecía que pasaron unos años desde que la foto fuera tomada. La película era del año 89, el director taiwanés. Qué podía hacer nuestra madre actuando en una película de Taiwán. Siempre imaginé a mi mamá en cuatro, abierta de piernas, atravesada por hombres anchos de espalda, musculosos, de penes enormes. Producciones, en todo caso, ochenteras y videos de MILF’s asiáticas actuales. Que mi madre fuera una estrella oriental porno era una posibilidad si es que hubiésemos tenido su nombre exacto. Mi hermana, sin descuidarse y tomando cualquier precaución, anotó los nombres del elenco de la película. Buscamos en Google a cada uno de los actores y la que podría ser nuestra madre, la que se parecía a nuestra foto, en la película, era Mailing Feng Feng. La última fue grabada con este director taiwanés en 1992, el mismo año que nací. Quizá dejó de actuar por embarazarse. Años después aparecía en otra, con un director chino –esta sí que era la última–, grabada en Argentina el año 1997. Pudo tener la intención de buscarnos pero no nos encontró si es que tenía la idea fija de que nos vinimos a un país sudamericano. No salía nada sobre el porno, lo cual era obvio: debió usar un nombre de fantasía.

Dos chinos homosexuales en Buenos Aires buscando trabajo, una relación enferma, tortuosa, a golpes, con cocaína entremedio, un viaje a unas cataratas frustrado, porque el motor del auto se quemó y los chinos gritándose, después besándose, abrazados en una pieza que uno de los chinos arrendaba. Mi mamá, en su última película, apenas aparecía afuera de un club de tango, haciendo de turista china. Estuvo entre diez y veinte segundos en pantalla. Verla allí me dio pena. La encontré gorda, más vieja; no como en sus videos porno o las películas del taiwanés. Cuando mamá estaba en su escena, mi hermana detuvo el reproductor por casi diez minutos y nos concentramos en su imagen. Después no la vimos más. Me pareció aburrida, pero mi mamá estaba allí, en Buenos Aires, buscándonos quizá, desesperada en un club de tango, siendo extra y finalizando su carrera de actriz en un país que no tenía nada que ver con el suyo. No le correspondía más que maquillarse el rostro para tapar algunas arrugas que venían saliéndole, ser una turista atrapada en una cadena que protagonizaban dos chinos gays y no nosotros.

Lo único que necesitaba era un poco de mofinixidina para apalear el sueño de ver la película, volver a trabajar, concentrarme en los cortes, los palillos, la temperatura del aceite, las frituras, el lavado de los pollos que guarecían en un balde para mantenerlos húmedos y sazonados con soya, ajo y aceite de sésamo. Me encerré en el baño de la cocina, hice correr el agua, me senté en el wáter y, ya cómodo, con mi brazo extendido comencé a palparlo, a hinchar un poco mis venas y zambullir el líquido de mofinixidina que iba a recorrer mis arterias para llegar a mi cerebro. Trabajaba mejor, sentía. Era la última jeringa, lo último que tenía preparado después de quemar, diluir la sustancia en una cuchara igual que con la morfina. Bastaba con diez ML para que hiciera efecto. Tenía que aprovecharla. No tenía más plata hasta el otro mes.

Ukimura San, no tengo para pagarle, le dije. El peruano de bigotes agarró mis manos y las apretó contra la mesa, extendiéndolas y abriéndolas para que otro peruano trajera el cuchillo. Trae el cortacartón, mejor, dijo Ukimura. No tengo para pagarles, insistí. No es gratis, dijo el de bigotes. La hoja del cortacartón comenzó a urdir en la piel de mi dedo meñique. Ukimura presionó el mango. Miré hacia el pasillo. Estábamos en la oficina. Había carpetas, una katana colgada en la pared. Dos peruanos más entraron y formaron una barrera. Así no podría salir. La última jeringa que me pegué había sido ese mismo día. Ya no estaba pagándoles a los peruanos y no tenía nada para hacer dinero si había gastado todo en mofinixidina. Vamos a traer a tu hermana, dijo el japonés. Córtenme el dedo, pero que ella no me vea, grité y me corría el sudor por las axilas. Ukimura soltó el mango y comenzó a pegarme. Me hizo una marca con el cortacartón en una ceja. El de bigotes aprovechó de patearme en el suelo. Escupí sangre. Agradecí que me dejaran ir.

Sin que supieran por qué, subí rápido tapándome el rostro con mi polera. Entré a mi pieza, remojé la sangre en una toalla y, sin que mi hermana y mi papá conocieran la historia de mis heridas, me fui al baño a coagular la sangre de mi cara, ponerme un parche en el mentón. Me lavé una y otra vez. Desinfecté mi cara, mis manos aún con sus dedos intactos, por suerte, pero tiritones y adoloridos por cubrir mi cara y mi estómago mientras me golpeaban. La espalda me dolía. El peruano de bigotes me tiró por la escalera hacia abajo. Pensé que mis piernas se habían roto, aunque pude arrastrarme a la salida. Después me arrodillé y escupí más sangre. Recién me paré y caminé. Las rodillas estaban dormidas, acalambradas, los dolores no se acentuaron.

Dejé de dormir. Una noche escuché susurros, la cama moverse, las sábanas caer al piso, gemidos y un portazo. Era en la pieza de mi hermana. Los peruanos vinieron, entraron, la violaron, están aquí, al lado mío. Aprovecharán de metérmela, pensé en mi insomnio delirante. Tenía el ímpetu de salir, encontrarme con Ukimura, golpearlo en la oscuridad, matar a cada uno de esos peruanos, pero no había nadie recorriendo los pasillos. Entonces entré a la pieza de mi hermana y ella dormía sin percatarse de nada. Me extrañó que durmiera desnuda y me extrañó sentir olor a sexo. La única probabilidad certera era que se la violaran mientras dormía. Eso también podía ser parte de mi delirio, pensé.

Mi papá desapareció. Con mi hermana temimos que los peruanos lo hubieran secuestrado. Era mi culpa, me dijo, por drogarme con ellos. La noche que no llegó, el día completo no dormí. La falta de mofinixidina me tenía angustiado y el restorán japonés cerró. Trabajamos igual. Mi hermana fue la cajera. Los garzones y yo nos preocupamos por mi papá, pero no podíamos saber mucho. La segunda noche di aviso a los carabineros. No me pescaron y se burlaron de mí. Me dijeron que era muy chino, que me fuera a dormir, que no delirara. Mis ojeras se pusieron moradas, tanto que mi piel incluso comenzó a verse en esos tonos. Le dije a mi hermana que dormía mal por el exceso de trabajo.

Los peruanos llegaron al restorán cuando intentaba dormir. Temí abrirles. Mi ventana fue golpeada por una piedra. Le grité a mi hermana que no bajara. Sabía que ese iba a ser el fin, que nos iban a matar. El de bigotes dijo que mi papá murió y le cercenaron la cabeza. Encendí las luces y la tranquilidad de los peruanos se iluminó. Prendieron unos cigarros, se sentaron en una mesa. Cocínanos, ordenó el de bigotes. Eran cuatro peruanos más. Tenían camisas blancas y se veían peinados, arreglados como si vinieran de una reunión importante. No creí que mi papá hubiera muerto. Parecían amenazas vacías, con la intención de asustarme. Preparé porciones de pollo chitén, chapsui y arroz chaufán. Todo lo mezclé con veneno para ratón. Cuando les serví ninguno comió. Ellos mismos entraron a la cocina y vieron la cajita abierta en la basura. Uno de los peruanos apagó su cigarro en una aleta de mi ballena tatuada. Sacaron cervezas y comenzaron a tomar. Mi hermana bajó. Se acercó a ellos y le corrieron mano frente a mí. Dejé que las cosas tuvieran un curso normal, no pretendía acelerar mi muerte. En sus ojos vi a la actriz porno que ella debía ser, la actriz de esa película taiwanesa. La imagen que se arrastró fue la de mi mamá penetrada por negros, por succionadores de pezones, de tetas operadas. Tuvimos que atenderlos, presenciar algo que pudo haber sido nuestra última cena. Agradecí que no nos obligaran a comer comida envenenada. No quise armarme con un cuchillo. Ellos estaban más armados. Me resigné a morir. El cansancio, además, de no dormir por días enteros se me vino encima y llegué a creer que mi padre estaba muerto. Así que lo mejor era encontrarme con él en otro mundo porque los japo-peruanos ganaron. El de bigotes me miró: Está todo listo, chinito. Salimos con mi hermana a la calle. Nos esperaba un furgón blanco. El de bigotes abrió sus puertas y condujo. Los otros peruanos lo siguieron y nos decían que no debíamos oponernos. Demoraremos siete horas, dijeron. Aún era de noche, eso de las tres y llegaríamos al lugar a las diez de la mañana. Perdemos mucho tiempo por ustedes, niñitos, dijo un peruano. Cuando amaneció a uno le dio calor y se sacó la camisa. Quedó en sudadera y vi bien sus tatuajes: el nombre Elizabeth en la espalda, unos dragones rodeándolo. Mi hermana, hasta el amanecer, se fue apoyada en mí. Por suerte no se la violaron y pensé que fue una decisión de Ukimura, quien, imaginé, nos esperaba en el fin de este camino. Estábamos en la ruta que se dirigía al norte. Cuando pasamos por Los Vilos, ellos pararon a comer unas marraquetas y tomaron café. A nosotros no nos dieron más que humo de sus cigarros. Mi hermana me abrazó. Necesitaba, para aguantar el viaje, no mofinixidina, sino morfina. Pero sentir a mi hermana al lado mío, su pelo, oír su respiración y también olerla, me relajó tanto que logré dormir.

Y otra vez apareció mi madre. Desperté en un sueño, acurrucado en sus brazos, ella aún dormía. Sentí algo húmedo en mi entrepierna y olí semen. Mi mamá estaba desnuda. Me acomodé para mirar sobre las sábanas y oí el canto de unos pájaros que se posaban en unos sauces. La cama a la intemperie en un jardín. Alrededor nuestro, Ukimura San, el peruano de bigotes y otros más, arrodillados, nos daban la espalda. Sus camisas floreadas, abiertas para que sus katanas desgarraran sus vientres. Sus rostros, calmos y hacia el piso, no se mostraban temerosos. El seppuku era inevitable para ellos. Unos cerezos botaron pétalos rosados cuando mi mamá se movió y despertó. Allí se acabó el sueño. El de bigotes seguía manejando. Todos dormían. La cordillera de la costa estaba seca y unos valles descampados, estériles entre la bruma de la mañana.