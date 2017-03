Alberto Mayol y precandidatura presidencial: “Sería una derrota grave para el Frente Amplio sacar menos de 15%”

Mayol sacó la calculadora, se puso metas y promovió una discusión al Frente Amplio: realizar primarias legales (y no ciudadanas), en una distendida conversación en la radio Sonar, de la que es panelista los días jueves junto a Daniel Matamala y Rafael Cavada. Es la primera aparición luego de aceptar la precandidatura presidencial solicitada por Nueva Democracia, que podría ser apoyada por otras organizaciones.

En la entrevista en Sonar, donde también están de manera estable otras personalidades del Frente Amplio (FA) como Gabriel Boric, Nicolás Grau y Renato Garín, el académico de la Usach se refirió a la precandidatura que encabeza en el debate interno de la nueva coalición.

Mayol reconoció que lleva un tiempo trabajando con sectores del FA, en principio para “apoyar para llegar formados a las municipales” -lo que “no se logró”, apunta-, aunque de todos modos hubo “una valoración de apoyar los procesos de negociación, pero también de apoyar los contenidos”, agrega.

Respecto de su convicción sobre el proceso, indicó que “soy bien de cuando tomo una decisión de quemar las naves. Me gusta la literatura griega y los tipos llegaban a una isla perdida a una batalla de 9 años por culpa de una sola mujer y cuando todos empezaban a decir ‘oye, por qué no nos devolvemos, esta es una estupidez’, el líder iba y quemaba las naves y decía ‘si quieren volver, la madera está dentro de esa ciudad’. Y asumí que eso es lo que había que hacer. Creo que en Chile falta una política de alto rendimiento, donde haya mucha elaboración de contenidos, en donde hay que tener una disputa programática importante”.

Precandidaturas presidenciales

El académico reconoció que la mesa ejecutiva de Nueva Democracia (ND) le indicó “hay posibilidades de que seas tú uno de los nombres”, a lo que habría replicado que “hay que estar disponible”. Sin embargo, aclaró que “hay una serie de nombres que están apareciendo, trabajemos con todos ellos”. Añadió que la mesa de ND “tiene que llevarlo a las bases”, pero indicó que también hay otros partidos procesando la discusión presidencial: “RD tiene que definir entre dos nombres: Sebastián Depolo y Claudia Sanhueza”. Sin embargo, sumó igualmente a Carlos Ruiz (Izquierda Autónoma) y a Luis Mesina, vocero de la Coordinadora No + AFP, respecto de quien señaló que “hay varios que quieren apoyarlo”. “Todos esos nombres eventualmente llegarán a la primaria”, sostuvo Mayol.

Confesó que esta información no es nueva y la manejaban “cien, doscientas personas hace dos meses”. Y agregó: “lo que salió ayer en prensa es que la mesa ejecutiva de ND me solicitó la disponibilidad para llevarlo a la asamblea. Pero también es un nombre que ha sido alternativa en el Partido Humanista y el Movimiento Autonomista, pero ahí faltan procesos anteriores a los que pasan en ND”.

Primarias legales

Mayol sorprendió al afirmar que el FA realizará una primaria legal. “Eso es importante. Por primera vez habrá no dos coaliciones, sino tres, ofertando políticamente una primaria”. Sobre ello ahondó al indicar que “hay una oferta política con ejes muy claros: crítica al neoliberalismo y necesidad de superar esa lógica como modelo de desarrollo, aumentar los procesos de democratización y asegurar derechos sociales”. En ese sentido, dijo que “el desafío es existir de modo relevante. Sería una derrota grave sacar menos de 15% en la elección presidencial en el FA. Superar el 20% es algo que me parece aceptable y el objetivo, la segunda vuelta”.

El Ciudadano

http://www.sonarfm.cl