Sospechas por suspendida sesión de comisión investigadora para Universidad Arcis

“Antes que trabajar por aclarar los hechos y avanzar en las posibles soluciones a los estudiantes de la casa de estudios, a la derecha le interesa seguir en la línea de la opinología para sacar réditos políticos de corto plazo y levantar una cortina de humo a propósito de lo que está pasando con el ex presidente Sebastián Piñera”, señaló este jueves la diputada comunista Camila Vallejo.

Gracias a esta acción, facultad única y exclusiva del presidente de la comisión, tanto Patricio Velasco (administrador provisional de Arcis, nombrado por MINEDUC) como la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, se vieron impedidos de exponer la actual situación de la organización así como la actuación de los organismos públicos relacionados.

La instancia está integrada por los diputados Diego Paulsen (presidente), Juan Luis Castro, Fuad Chahin, Camila Vallejo, Juan Antonio Coloma, Osvaldo Urrutia, María Jose Hoffmann, Rojo Edwards, Denise Pascal, Yasna Provoste, Cristián Campos, Vlado Mirosevic, y José Pérez. Con un plazo de cuatro meses, sesionaría los días jueves en el Congreso en Valparaíso pero a pesar de ser electo por sus pares, el diputado Paulsen (RN) no pudo cumplir con su promesas al asumir la dirección de la comisión el pasado 11 de enero.



“Es lamentable que se haya suspendido la comisión investigadora. Estamos tan confiados de los resultados de las investigaciones que le dimos la presidencia a la derecha y lamentamos que ellos mismos sigan acusando al PC y suspendan una instancia importante para aclarar la situación que está pasando en esta universidad”, señaló la parlamentaria representante del distrito 26.

Acusan doble discurso

A pesar de declamar una postura de avanzar y asegurar la continuidad de los estudios de los jóvenes, en una posición irresponsable, contraproducente e inconsistente la oposición no dio razones por la suspensión: sólo informó este miércoles a los integrantes de la misma mediante un comunicado.

Extraño, por decirlo menos, es lo sucedido. Aún existiendo una ley que regula las quiebras, un acreedor que se encuentra en último lugar de prioridades solicitó la liquidación de la universidad para recuperar $85 millones adeudados. Peor aún, hacer solvente la situación era el mandato del administrador previsional, sin embargo, el proceso de venta de ciertos inmuebles también fue truncado o se optó por las ofertas más bajas, nadie sabe por qué.

¿Qué se va hacer para salvar el proyecto educativo?

Mediante una necesaria aclaración de los hechos, a fin de saber cuáles son las verdades concretas, se podrá avanzar y dar una pronta solución a los trabajadores y trabajadoras y, por sobretodo, a los estudiantes. Militantes del PC que han estudiado o hecho clases ya han prestado declaraciones ante las autoridades competentes. Se esperaba que la comisión investigadora funcionara y operara con prontitud, citando a quienes fuese necesario para dilucidar todos los antecedentes financieros, los datos de quienes participaron en las diversas administraciones sucedidas así como sus responsabilidades frente a las rendiciones de cuentas, aspecto esgrimido por la derecha para fundamentar la crisis de la institución, surgida luego de una supuesta fuga de activos ejercida por el PC.

Si bien se ha filtrado que la Universidad no operaba con un modelo de negocio porque no era pensada como tal, aspecto confirmado incluso por el ex ministro de educación del gobierno de Piñera al afirmar que no existía lucro en la entidad, el proceso de quiebre así como la nominación del administrador de cierre sólo se fue informado por la prensa.

En el marco de la difusión de acciones por el fichaje de militantes para la legalización del partido, y recordando la partida de la dirigenta Gladys Marín, las parlamentarias Karol Cariola, Camila Vallejo y el CORE V región, Daniel Garrido, emplazaron a la derecha a culminar con este tipo de acciones irresponsables, esperando que el próximo jueves 9 la comisión pueda constituirse y ejercer sus facultades para llegar a la verdad de los hechos y responder a los cientos de estudiantes y trabajadores que con impaciencia esperan una solución frente a los graves hechos que han rodeado el cierre de la Universidad Arcis.