UDI popular: Van Rysselberghe y su entrañable relación con la industria pesquera

La Fiscalía de de Alta Complejidad Norte, pidió al Congreso las intervenciones de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, durante la discusión de la tramitación de la Ley de Pesca. Según informa La Tercera, a través de esta información, la Justicia busca conocer el alcance que tuvieron los correos entre la senadora y el ex presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada.

En este contexto, este viernes, Servel dio a conocer los aportes reservados que seis empresas pesqueras hicieron a 35 políticos, entre los años 2009 y 2013. La revelación de esta información salpicó a varios partidos de diferentes colores políticos, tales como la UDI, RN, DC, PS, PPD y uno “Independiente”.

Dentro de los personajes que más dinero recibieron, está la actual Presidenta de la UDI y Senadora por la región del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselbergue. La cuestionada parlamentaria recibió 17 millones de pesos a través de aportes reservados que son considerados legales, todos efectuados por empresas pesqueras.

Esta nueva información se suma a a que en enero pasado, Ciper publicó un detallado reportaje que motivó el accionar de la Fiscalía, sobre aportes que la senadora habría recibido de la industria pesquera y de cómo, Luis Felipe Moncada, en ese entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del BíoBío (Asipes), pauteó a la senadora UDI cuando se redactaba la ley de pesca.

Cabe destacar, que en el año 2014, cuando se discutía el proyecto de ley, Van Rysselberghe era la presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, entidad que estaba a cargo de los principales análisis y propuestas para el debate en el Senado.

La legisladora ha callado o desconocido las acusaciones en su contra cada vez que se le ha consultado por los aportes a su carrera política. Sin embargo, en el citado reportaje de Ciper, se dio a conocer que Van Rysselberghe habría sido financiada por Asipes desde el año 2000, cuando llegó a ser alcaldesa de Concepción.

En esa instancia, Ciper acusó a la senadora de haber recibido más de 100 millones de pesos para sus campañas electorales. Financiamiento que queda cada vez más al descubierto, a pesar de que la senadora y el ex presidente de Asipes, no asumen ninguna acusación.

Moncada, fue consultado por La Tercera sobre su estrecha relación con la parlamentaria y los correos en los que la pauteaba respecto a modificaciones del proyecto de ley.

En esa oportunidad, Moncada declaró que “el punto en el cual ella me pidió opinión, y por el que hoy día se ha armado un gran ruido, es una ley en la cual el sector industrial no tenía intereses involucrados, que era el proyecto de pesca con línea de mano de jurel para los artesanales. Me lo pidió a título personal sabiendo que yo tengo una larga trayectoria en materia pesquera”.

Afirmaciones que son por lo menos cuestionables. En los correos que reveló Ciper, no se muestran solo opiniones técnicas, sino que también políticas y de interés económico. Moncada le envió a la senadora indicaciones, entre otros temas, respecto a que la pesca de jurel con línea de mano se debía restringir a embarcaciones de menos de 12 metros de longitud, por lo que debía presentarse una indicación en ese sentido.

“Vienen solo cuatro indicaciones en el correo de la Subpesca. Las necesito todas, entiendo son más de 20, para darte opinión de c/u. Sugiero presentar todas las indicaciones que te envié y luego las negocias. Te remitiré esta noche un ordenamiento de cada una, esto es, qué representan y por qué se presentan en cada caso”, se lee en uno de los correos que Moncada envió a la senadora.

“A la Concertación hay que explicarle que es una mejora al proyecto, para que sea compatible con la filosofía de pesca sustentable y para recuperar las pesquerías”, agrega el ex presidente de Asipes.

Correos que Van Rysselberghe siguió a pie de letra. Quedó demostrado cuando intervino en la discusión senatorial en noviembre de 2014: “Creo, sinceramente, que la autoridad (la Subpesca) debería establecer un límite, que podría ser perfectamente bien la cuota de captura tradicional. Se puede discutir, pero ello debe estar dentro de la cuota global”.

A pesar de las contundentes pruebas que reveló Ciper, la parlamentaria declaró en enero de este año a T13 que “esto no pasa de ser una interpretación de una correspondencia que existió, pero que no influyó en la labor legislativa. De otra forma, no habría sido aprobada por el Ejecutivo”.

Historia que se repitió este viernes, cuando se conocieron los aportes reservados a su carrera política. La presidenta de la UDI fue consultada por El Mostrador respecto a sus posibles conflictos de interés con las empresas pesqueras y afirmó que “absolutamente no. Los aportes reservados uno no los sabe”. Y agregó que “me acabo de enterar de quienes lo dieron. Uno no los sabe”.

Declaraciones que nuevamente son, por lo menos, cuestionables. Según el informe de Servel, las empresas pesqueras que aportaron a la campaña senatorial de Van Rysselberghe entre 2009 y 20013 son: Camanchaca Pesca Sur S.A. (5 millones), Landes S.A. (2 millones), Pesquera Itata S.A. (10 millones).

Además de las indagaciones que ya comenzó la Fiscalía, el diputado Hugo Gutierrez (PC), planea presentar una querella en contra de la presidenta de la UDI con el fin de que “siga el mismo camino de Orpis, formalización y luego desafuero”, afirmó el parlamentario.

Vasti Abarca

El Ciudadano

