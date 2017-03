Estos son los riesgos ocultos de ver porno en línea que nadie te dice

Hablemos de una incómoda verdad: el modo incógnito no es tan privado como crees.

No hay nada de malo en ver material para adultos si ya eres un adulto, y si lo que vas a ver fue grabado con el consentimiento de las personas que aparecen en las imágenes. Cada uno con sus gustos y nadie tiene que juzgar a nadie. Sin embargo, más que hablarte de algún tema que se relacione con juicios de valores y pornografía, te queremos hablar sobre lo poco seguro que pueden llegar a ser estos sitios para tu computador y lo poco que, en estos casos, sirve el modo incógnito si es que no quieres que nadie revise el historia de lo que has visto.