“Nosotras paramos, nosotras nos paramos”: Convocan a marcha y Paro Internacional de Mujeres este 8 de marzo

“Este 8 no cuidamos, no limpiamos, no cocinamos. Nosotras paramos”. “Porque ganamos menos en el mismo trabajo. Nosotras paramos”. “Por la libertad de decidir ser o no madres. Nosotras paramos”. “Porque estamos hartas de misoginia. Nosotros paramos”.

Esas son solo algunas de las razones por las que la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres está adhiriendo al llamado de #ParoInternacionalDeMujeres realizado para este 8 de marzo, en el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

“Consiste en paralizar en nuestros lugares de estudio y trabajo”, señaló a La Red esta mañana la vocera de la Coordinadora #NiUnaMenos, Bárbara Brito, organización que también está convocando a una marcha a partir de las 19:00 horas desde Plaza Italia en Santiago. Un manifestación que se repetirá igualmente en distintas regiones de Chile.

“El objetivo es poder reivindicar los derechos de las mujeres trabajadoras, pero también poder convocarlas a todas: inmigrantes, dueñas de casa, porque creemos que todas las mujeres sufrimos violencia machista”, explica Brito.

Una convocatoria realizada también por la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles), quienes señalan que “hay dos demandas claves de esta manifestación en Chile: el fin de los femicidios y la aprobación en breve de la causal de violación en la Ley de Aborto”.

El lamentable escenario

Sin perjuicio de recordar los hechos históricos que han dado origen a esta conmemoración, las movilizaciones en nuestro país se realizan en el marco de una serie de demandas de distinta índole por parte de diversas organizaciones sociales y frente a brutales casos de acoso y violencia en contra de las mujeres.

La despenalización del aborto en las causales de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre y violación; la aprobación del proyecto de ley que sanciona el acoso callejero; y la urgencia de endurecer las penas y ampliar la figura del femicidio en contra de quienes violentan a las mujeres, son algunos de los motivos que llevarán este 8 de marzo a parte importante de la ciudadanía a manifestarse por un cambio cultural, político y legal.

Un escenario marcado igualmente por la muerte de Antonia Garros el pasado 7 de febrero, la joven de 23 años que falleció tras caer desde el piso 13 de un edificio en Concepción. Un deceso que hoy es materia de investigación, pero en el que la figura de la violencia machista está ineludiblemente presente, ya sea por la posibilidad de que haya habido en su decisión de quitarse la vida una “inducción al suicidio” o porque lisa y llanamente se trate de un homicidio, como hoy está denunciando su familia.

“Es importante que todas nos sumemos con una sola voz en contra de los femicidios y por una ley de emergencia que pueda prevenir ese último eslabón de toda una cadena que vivimos cotidianamente las mujeres”, señaló Bárbara Brito respecto de estos casos que permanentemente conmueven e indignan a parte de la sociedad chilena.

“Sólo durante este año ya son 11 los femicidios, una cifra alarmante, que afecta el derecho humano más preciado, la vida, y que se suma a otras escandalosas injusticias, como la desigualdad salarial y la escasa representación política en función de las mujeres. Contra ello marcharemos y diremos Ni Una Menos”, declaró al respecto Claudia Dides, directora de Miles.

En ese sentido, la socióloga añadió que “la causal de violación aún peligra en el Congreso Nacional, pues autoridades de los más distintos partidos se oponen a esta. Se trata de autoridades que quieren someter a las mujeres a una de las más crueles violencias, como es continuar con un embarazo no deseado surgido de un abuso físico y emocional”.

“Protesta, sororidad, autodefensa y fiesta”

En este marco de movilización internacional, la Cooperativa de Comunicación Feminista MANIFIESTA y el Medio Colaborativo por la Igualdad de Géneros Matria difundió un breve y decidor video en donde se exponen los motivos para decir en este Día Internacional de la Mujer: En todo el mundo, nosotras paramos, nosotras nos paramos.

También a través de un video, las activistas de Feminismos Madrid de España están realizando un llamado a hacerse presentes este 8 de marzo en las distintas movilizaciones con su “Merengue Feminista”. Vámonos de protesta, vamos de sororidad, de autodefensa y de fiesta, cantan las activistas en el clip.

Daniel Labbé Yáñez