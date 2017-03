¿En qué Frente Amplio aterriza Alberto Mayol?

El pasado miércoles 1 de marzo La Segunda golpeaba: el mediático panelista, académico de la Universidad de Santiago e hijo de un conocido funcionario de la Dictadura sería candidato presidencial para las primarias del Frente Amplio (FA). De la información se hizo cargo el mismísimo Alberto Mayol en sendas entrevistas concedidas los días siguientes a medios como radio Sonar, El Mostrador y CNN Chile, en los cuales mantiene participación estable.

El anuncio no queda en el aire. Aterriza en medio de un proceso de debate y definiciones en un Frente Amplio en pleno proceso de conformación. A continuación, revisamos las principales afirmaciones realizadas por el, ahora, precandidato y algunas reacciones que traslucen la forma que va adoptando el nuevo referente.

Anuncios de Mayol: ¿de qué se trata su candidatura?

Golpeado por La Segunda, Mayol salió el jueves pasado (2 de maarzo) a hacerse cargo de la filtración. Sí, sería candidato presidencial a las primarias del Frente Amplio. En Radio Sonar, señaló que, si bien no había sanción formal de organización alguna, “la mesa ejecutiva de Nueva Democracia (ND) me solicitó la disponibilidad para llevarlo (como moción) a la asamblea. (El mío) también es un nombre que ha sido alternativa en el Partido Humanista y el Movimiento Autonomista, pero ahí faltan procesos anteriores a los que pasan en ND”.

Apuntó que su trayectoria comenzó por “apoyar mucho en la construcción de un nuevo sector político” a través de “ayudar en las negociaciones, a exigirle a la gente que estuviera disponible para la ruta electoral”, especificó en El Mostrador. Criticó que había “una izquierda y un sector alternativo al neoliberalismo que no tenía voluntad de poder”, pero que “la alternativa” se produciría a través de que esos grupos -“que habían construido una impugnación” al “modelo” en 2011- “configuraran un sector político y no simplemente un agregado”.

Mayol agregó considera que es fundamental la realización de una primaria legal: “eso es importante. Por primera vez habrá no dos coaliciones, sino tres, ofertando políticamente una primaria”.

¿Candidato de quién, de quiénes?

El miembro de la mesa ejecutiva de Nueva Democracia, Cristián Cuevas, abordó la situación con El Ciudadano. Mantuvo la versión de Mayol, al señalar que le solicitaron la precandidatura “a nivel de dirección política” y que ello “queda sujeto a la deliberación interna”. Subrayó Cuevas que se trata de “poner a disposición de la discusión y la deliberación interna” la candidatura, para lo que quedaría un encuentro nacional y un plebiscito el 20 de marzo.

Por lo tanto, si bien reconoce que como mesa ejecutiva consideran que Mayol “reúne las mejores condiciones para ponerlo a disposición de una primaria”, aclara que “nosotros como ND aún no hemos entregado una opinión”.

Por su parte, el secretario general del Partido Humanista, Efrén Osorio, también reconoció cercanías con Mayol, con quien “han habido conversaciones informales, formales, intercambios de miradas, diagnósticos, análisis, proyecciones, etcétera”. Sin embargo, aclaró que “no es el precandidato del PH”, pues “acostumbramos a tomar decisiones estratégicas con consultas plebiscitarias con todos los militantes”. Por lo que, tomando cierta distancia, señala que “una vez que se despeje el panorama de candidaturas presidenciales y parlamentarias, el 20 de marzo, nosotros iniciaríamos un proceso de consulta”.

Profundizando en las simpatías que reconoce la mesa directiva del PH, Osorio comentó que se habían reunido con Mayol para señalarle que una eventual candidatura suya sería vista como “un aporte que irrumpe con fuerza porque tiene bastante llegada en el mundo mediático y muestra con cierta solidez lo que es la nueva política”.

Objetando esta aproximación, Francisco Figueroa, precandidato de Izquierda Autónoma, indicó a El Ciudadano que para su organización “lo fundamental de una candidatura presidencial es que ayude a construir el Frente Amplio y a proyectarlo en el tiempo”.

Agregó Figueroa que “eso implica subordinar lo personal a lo colectivo y no al revés”. Subrayó en otra intervención que “en política, sobre todo la transformadora, la suma de parcialidades no resulta en una mejor comprensión y transformación de la totalidad”. Criticó que, en cambio, “sólo multiplica los flancos ofrecidos al adversario y aborta la posibilidad de construir una conducción política coherente sobre los procesos sociales”. Finalmente, concluye que “ese es el problema de fondo que se esconde tras el desfile de figuraciones e improvisación individuales al que nos estamos acostumbrando”.

En específico, sobre Mayol señaló que “tiene todo el derecho de autopostularse, él confía en sus capacidades”. Sin embargo, adelantó que su camino sería otro, deslizando una crítica: “Izquierda Autónoma está conversando con personas de otro perfil, que entienden la política como empresa colectiva y han estado en la organización del movimiento social”.

Organizaciones se reconocen

El proceso de conformación del Frente Amplio ha sido lento y no libre de tropiezos. De muestra, durante febrero un ex miembro del grupo paramilitar de derecha en los años 70’, Patria y Libertad, intentó incluir su candidatura parlamentaria por el FA en Temuco. Ello abrió un debate sobre lo que Figueroa apuntó como “los límites de la amplitud”, refiriéndose a los principios necesarios “para que ella no devenga en deformidad”.

En tal sentido, el ejercicio de reconocimiento mutuo de las organizaciones que se integran resulta un desafío permanente. El Partido Humanista resalta tener credenciales en la materia, al apuntar que ha venido dando “señales hacia las fuerzas sociales y políticas que irrumpieron el 2011”. Destaca que para las parlamentarias anteriores “nos omitimos en el distrito de Ñuñoa-Providencia, pensando en Francisco Figueroa y también en el distrito de Boric, en Magallanes”.

Argumenta la disposición apuntando que “vimos desde un comienzo la emergencia de un sector político alternativo, coincidente con nuestra mirada y con autonomía del duopolio. Desde un comienzo hemos estado conversando tanto con Izquierda Autónoma como con Movimiento Autonomista, con Revolución Democrática, con los libertarios, Nueva Democracia, etcétera”.

Por su parte, sobre la construcción del FA en particular, Cuevas apunta que la primera piedra fue puesta el 29 de enero de 2016, ocasión en la que “nos dimos cita distintas orgánicas que se invitó para poder tener un proceso de discusión y construcción unitaria”. “Llamamos a Depolo, Jackson, Boric, a los compas libertarios y otros, porque estaba la intención de buscar caminos comunes para enfrentar desafíos 2016 y 17”. Esta fase tuvo “un carácter más bien privado, con las dificultades y tiempos que esto tiene”, subrayó.

El debate grande: construir transformaciones y organización

Respecto de los principios que debiesen guiar la conformación partidaria y la construcción de una coalición como lo es el Frente Amplio, Efrén Osorio, del Partido Humanista, resalta la idea de constituir una “alternativa al duopolio que parezca creíble y con confiabilidad, que irrumpa como actor alternativo con posibilidad cierta de ser electa”. Le parece fundamental salir de “toda la cosa testimonial” para “incidir en la política nacional”. Los principios sobre los que debiera pararse el FA los sintetiza en que “estén todas las fuerzas sociales y políticas por una Asamblea Constituyente; que no haya ninguna relación incestuosa con el financiamiento ilegal de la política; y plena autonomía del duopolio”.

Cuevas complementa refiriéndose a la propia organización partidaria, en específico a “la militancia”, que conceptualiza “desde perspectiva social, es decir, no construida solamente desde las direcciones políticas sino que este debe ser masiva, territorializada, con presencia fuerte en frentes sociales”. Ello se articularía con la necesidad de “un cuerpo, una densidad y estructura orgánica y política”. De otro modo, señala que se arriesgaría reducir la política a “la teorización, desde el academicismo y no desde la práctica que se da en la vida concreta”.

Primarias legales o ciudadanas

Sobre el anuncio de Mayol de realizar primarias legales surgen algunos peros. Mientras Figueroa se muestra partidario, pues “facilitarían mayor participación”, Osorio apunta a las limitantes legales vinculadas a la inscripción de partidos nuevos y refichaje de los viejos. En ese sentido, indica: “Se requiere al menos de un partido del FA que cumpla con los requerimientos de la ley: legalizado en 15 regiones o 33 mil afiliados”, cuestión que reconoce muy difícil de cumplir con el plazo del 14 de abril.

Para Cuevas lo más relevante es refrendar “una candidatura presidencial común, con una lista parlamentaria común”, cuestión que debe ser zanjada por mecanismos legales o ciudadanos, no “designado por la cúpula, sin participación plena de la militancia” y, en cambio, convocando a los miles que hoy no se sienten representados”, concluye.

Javier Paredes Godoy