Obispo de Aysén en Petorca: “Hay sectores influyentes que se adueñan del agua marginando a otros”

Diversas actividades ha tenido el obispo de Aysén, Luis Infanti, en los dos días que lleva recorriendo la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso. El lunes inició una serie de encuentros comunitarios con diversos dirigentes sociales, pequeños agricultores, campesinos y autoridades que se extenderá hasta el miércoles 8 de marzo.

Infanti, acompañado del párroco Sergio Barahona y dirigentes del Movimiento de Defensa por el Acceso a la Tierra y la Protección del Medioambiente, Modatima, llegó el lunes a la región de Valparaíso para recorrer localidades afectadas por la escasez hídrica que las afecta hace años. El objetivo es conocer, compartir y fortalecer las luchas de las comunidades y organizaciones que se han visto afectadas por la falta de agua. La gestión de esta visita ha estado a cargo de Modatima, quienes en enero visitaron la Patagonia y se reunieron con el obispo para acordar una estrategia común.

Luis Infanti, conocido por su compromiso en la defensa de la Patagonia ante la imposición del extinto Hidroaysén, así como del insistente proyecto Energía Austral, explica en exclusiva para El Ciudadano que lo que ha visto en Petorca es “principalmente la falta de agu… ¡no, miento! Hay abundante agua en estos lugares, solo que está mal repartida”, espeta.

“Claramente hay sectores influyentes que se adueñan del agua marginando a otros”, dice Infanti, y agrega que lo que crea graves conflictos en todo el país es que el agua está privatizada.

Del no robar, al no matar

Si bien el Papa Francisco ha sido explícito en apoyar la defensa de la naturaleza, publicando la Encíclica Laudato Sí, donde sostiene que cualquier intervención a los bienes comunes afecta la Creación, Infanti va más allá y manifiesta que el Sumo Pontífice relaciona esto no solo con el mandamiento de no robar, sino también con el mandamiento de no matar. “Porque privar de elementos esenciales para la vida como el agua es matar la vida, su futuro, y la dignidad de las personas”, apunta.

Desde Petorca, pisando la sequedad del río, el obispo hace una analogía con la crucifixión de Jesús, pues, en su opinión, mucha gente está crucificada por la falta de agua, y pone el acento en que hay responsables. “Crucificadores que bueno sería que con nombre y apellido fueran identificados”, dice. Asimismo, llamó a las autoridades a servir al bien común y a “no defender ideologías, partidos o intereses de grupos particulares”, ya que “un puesto de poder no es para oprimir a otro, es para ayudar a liberarlo y fortalecer su dignidad y su pueblo”.

Por su parte, Rodrigo Mundaca -vocero de Modatima y quien ha estado con Infanti en estos días recorriendo el territorio- agradeció la presencia del obispo en la zona, pues aseguró que su presencia “es un tremendo aliciente para aquellos hombres y mujeres que luchan por recuperar el agua para la vida”.

Acá un registro del paso de Infanti por La Ligua.

La agenda de actividades de Luis Infanti puedes encontrarla aquí.

Javier Karmy Bolton