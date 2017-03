Diputada Vallejo: “Gano lo mismo que Boric y Jackson, pero yo soy la vendida que gano mucha plata”

Este 8 de marzo, el medio electrónico La Nación publicó una entrevista a la diputada comunista Camila Vallejo, en la que explica cómo es la vida parlamentaria para una mujer. En la conversación, la ex presidenta de la FECh denuncia que las mujeres en el Congreso son víctimas de discriminaciones y de apreciaciones a las que no están sujetos los hombres, como la forma de vestir y el dinero que ganan su trabajo.

«Yo gano lo mismo que (Gabriel) Boric y (Giorgio) Jackson, firmé los mismos decretos para bajar la dieta. Pero no, yo soy la vendida que gano mucha plata. Y no solo porque soy comunista, soy una mujer ganando plata. Lo peor de lo peor. ¿Se puede decir que acá no hay machismo?», señaló al portal de noticias.

De todas formas, la diputada también justifica el rechazo que sufre de parte de un sector de la población, porque «la gente cree que los comunistas debemos vivir bajo el puente y comer caca, de lo contrario somos inconsecuentes. O también por ser mujer. Si cumplo o no con los cánones socialmente asignados, cómo me veo, si sonrío o no. Muchas de las críticas entran en el prisma del machismo y el anticomunismo, y que son de muy bajo nivel. Desearía críticas para mejorar».

La parlamentaria por La Florida añadió que había una suerte de caricaturización de las mujeres dedicadas a la política. «Ejemplos hay muchos, que cómo viste, que las piernas, qué vestido usaste para el 21 de mayo, cómo te sentaste, si sonreíste. ¡Es increíble! Pasa con las palabras, con las imágenes, y los medios de comunicación juegan un rol importante, pues insisten en una caricaturización de la mujer, y eso se traspasa a las redes sociales y la opinión de la gente», explicó.

Sin embargo, cuando el periodista le pregunta si el rechazo puede ser por apoyar a Bachelet, cuando antes había asegurado que no lo haría, Vallejo responde: «Desde esa frase descontextualizada, los medios de comunicación crearon un monstruo, y se aseguraron que me persiguiera toda la vida. Cuando uno empieza en esto, no tiene el manejo comunicacional que va desarrollando después, y a esta altura uno analiza mejor cómo armar las cuñas para que no te malinterpreten. En ese momento había más ingenuidad, donde la pregunta fue muy en la línea de “¿haría ahora campaña por Michelle Bachelet, llamaría a los jóvenes?”, y yo era vicepresidenta de la FECH, por lo que dije que jamás haría eso, pero el decir jamás fue sacado de contexto y eso ha generado un impacto tremendo. Y por más explicaciones que uno dé, ya no valen mucho, es una verdad instalada».

«Yo no me arrepiento de haber ingresado al Gobierno y haber apoyado a la Presidenta, porque la entrada del Partido Comunista a la Nueva Mayoría significó estar avanzado en gratuidad. Sin el PC no se hubiese cambiado el Sistema Binominal, que hoy en día le permite al Frente Amplio disputar las elecciones. Y no es ser poco humilde, pero hay que reconocer que el PC hizo la diferencia y la Nueva Mayoría necesita un alma mater de izquierda que les permita empujar las reformas que han estado pendiente por décadas», agrega la parlamentaria.

El Ciudadano