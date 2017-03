Dirigentes de La Higuera ante eventual aprobación de proyecto Dominga: “Estamos listos para judicializar y continuar la lucha”

Se suponía que este miércoles se abriría una Comisión Investigadora para desentrañar tanto las innumerables irregularidades que han sido denunciadas en el proceso de evaluación ambiental del proyecto minero Dominga, como para conocer el nivel de involucramiento que tuvo Sebastián Piñera mientras era Presidente de la República con este emprendimiento. Las organizaciones de defensa de La Higuera, en la región de Coquimbo, tenían los buses listos para viajar al Congreso Nacional a fiscalizar la labor parlamentaria. Sin embargo, la noche del martes se enteraron de que la Comisión Investigadora no prosperaría en la sesión especial de la Cámara.

“Estamos enojadísimos, furiosos”, espeta Jesús Bernal, del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, Modema, tras enterarse de que en Valparaíso no se abriría la Comisión Investigadora. Según informó Radio Biobio, esto se debió a la ausencia de la ministra de Minería, Aurora Williams. Si bien las organizaciones no saben desde dónde llegó la “orden suprema”, sospechan que “Dominga había movido hilos” para que la Comisión no se llevara a cabo, porque “quería que se votara el proyecto sin esta comisión”, aseguran.

De todas maneras, Rosa Rojas, ex presidenta de Modema, denunció a Dominga en el Congreso.

“Es muy grande la presión que tienen los seremis en la evaluación”

Para este jueves está programada la sesión de evaluación ambiental en la Intendencia regional de Coquimbo, donde se deberá votar la aprobación o rechazo el proyecto minero. “Para serte franco, todos pensamos que le van a dar el vamos”, sostiene la dirigenta Jesús Bernal, porque a lo largo de estos seis años de lucha, la comunidad ha constatado con cada vez mayor claridad que la presión que ha ejercido Dominga hacia las autoridades para que aprueben cada uno de los permisos ha sido muy importante. “Sabemos que es muy grande la presión que tienen los seremis en la evaluación”, señala, pero agrega: “Tenemos todo dispuesto para judicializar el tema y continuar la lucha”.

Modema asegura que los denominados “pro-Dominga” que han salido a manifestarse lo han hecho solo un par de veces y que en realidad “de la carretera para abajo más del 90% de los pobladores estamos en contra del proyecto, porque nosotros seríamos el área de sacrificio”. Esto porque en uno de los dos rajos que la mina proyecta, justo en el cruce de Los Choros, se encuentra el acuífero más importante de La Higuera y que podría abastecer por más de siete años a la localidad.

Para quienes han defendido el territorio, el objetivo es que la zona se convierta en una reserva natural con protección especial “porque con cada gobierno entran nuevos proyectos y va a ser así hasta que se declare como reserva”, sostiene Bernal.

Manifestación frente a la Intendencia

La dirigenta critica que el Estado deje a las transnacionales intervenir los pueblos publicitando tal o cual proyecto y entregando dinero a organizaciones, ya que “esto fracciona y quiebra los lazos en las propias comunidades”, y “destroza los vínculos amorosos que tenemos entre vecinos y localidades”.

Es justamente con el objetivo de demostrar la unidad de los habitantes frente a Dominga y para visibilizar nuevamente su rechazo a la minera que para este jueves, a las 9 de la mañana, se ha convocado a una manifestación en el frontis de la Intendencia de Coquimbo, lugar donde se realizará la votación del proyecto.

Javier Karmy Bolton