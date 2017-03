Periodista italiano expulsado por Orrego habla sobre fallo en su favor: “Es seguro que vuelvo a Chile”

Sin explicaciones se mantiene el periodista italiano Lorenzo Spairani, luego de su expulsión a principios de febrero, resolución firmada por el intendente metropolitano Claudio Orrego. Sin embargo, el pasado 7 de marzo, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado a favor del comunicador, calificando la determinación de la autoridad regional como «ilegal» y «arbitraria».

«Fue súper extraña mi expulsión. Nadie me ha contestado nada, por eso creo que la Corte Suprema ha anulado la expulsión, porque han utilizado una ley injusta de la dictadura [NdR: se refiere al Decreto Ley 1.094 de 1975]. Fue una expulsión muy loca, yo creo que por eso la cancelaron», afirmó Lorenzo Spairani desde Roma, en conversación con El Ciudadano.

La llegada del periodista al país ocurrió el 28 de octubre de 2016. Venía con una beca de la Unión Europea para realizar un intercambio de experiencias de trabajo con organizaciones sociales, por lo que su expulsión significó un quiebre en el registro audiovisual que realizaba con funcionarios del Servicio Nacional de Menores.

«Es seguro que vuelvo a Chile. Ahora voy a buscar un avión para terminar mi trabajo con ARMETRASE (Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores y Trabajadoras de Sename), donde he estado trabajando y grabando un documental sobre los trabajadores», apuntó al ser consultado si pisaría suelo chileno nuevamente.

¿Cómo evalúas el actuar del Estado chileno que derivó en tu expulsión?

En la policía hay demasiado nerviosismo y van utilizar sin vergüenza esta ley, pero esta vez era demasiado nerviosismo, porque en verdad grabé solo entrevistas haciendo mi trabajo. La PDI piensa que todos los que van a las marchas son peligrosos y terroristas, pero no es verdad. En mi caso es claro, porque soy un periodista grabando videos y entrevistas.

¿Qué le dirías a otros extranjeros residentes en Chile que se encuentran trabajando con organizaciones sociales?

Hasta ahora, no tengo una idea clara de la razón por la que me han expulsado. Yo creo que esto fue el problema. El peligro para todos los extranjeros es que con esta ley te pueden expulsar sin preguntar ni justificar nada. Ese es el peligro para todos los extranjeros en Chile, que quieren documentar los procesos sociales, porque esa ley es súper injusta.

¿Esperas disculpas de las autoridades chilenas?

No creo que vayan a pedir disculpas, porque tienen vergüenza de lo que hacen. Cualquiera que vaya a expulsar a un extranjero sin preguntar nada no creo que vaya a pedir disculpas. (Orrego) No pensó dos veces en expulsarme. No creo que tenga algún temor, porque sino pensaría dos, tres, cinco veces, antes de expulsar a alguien.

Lógica dictatorial en «democracia»

Durante la mañana de este jueves, un grupo de personas se manifestó frente a la Intendencia Metropolitana con el fin de hacer llegar a Claudio Orrego una copia de la resolución emitida por la Corte Suprema. Una de las manifestantes era la abogada Margarita Peña, representante legal de Lorenzo en el país, quien valoró la decisión del máximo tribunal.

«El fallo de la Corte Suprema es tremendamente significativo, porque establece, precisamente, que no existe ningún hecho que se le impute en concreto al reportero italiano que fue expulsado del país. Se conoció el informe policial y no imputa ningún hecho, sencillamente expresa una opinión: ‘Esta persona realiza actividades antisistémicas’, pero no se relata en qué circunstancias, cuándo, dónde y en qué habrían consistido las actividades antisistémicas», sostuvo en conversación con este medio.

La abogada explicó que «la Corte Suprema consideró que no había ningún fundamento de hecho para proceder de esa manera, lo que transforma la decisión del intendente en una resolución arbitraria y atentatoria de los derechos humanos, específicamente, del derecho a la libertad personal y también se viola su derecho a defensa, porque entre el momento en que se le comunica el decreto de expulsión, que fue el 3 de febrero a las 20 horas, y el momento de su salida del país, ni siquiera alcanzaron a transcurrir 24 horas».

Margarita Peña expresó además una crítica al actuar de Orrego, debido al empleo estricto del DL 1.094. «La resolución del intendente se basa en lo expuesto por un decreto de la dictadura y no tan solo autoridades supuestamente democráticas están recurriendo a decretos de la dictadura, sino que además lo hacen con la misma lógica, es decir, sin tener hechos concretos con los cuales avalar sus decisiones», afirmó.

Por el momento, Lorenzo se encuentra estudiando acciones legales por el perjuicio sufrido a raíz de su expulsión.

