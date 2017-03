Aquatopia: Exposición y pintura en vivo en Patio Bellavista

Hoy viernes 10 de marzo, a las 19:30 horas se inaugura en la Plaza Mayor de Patio Bellavista la exposición Aquatopia, desarrollada en conjunto por los artistas Paz Ríos y Fernando Montero. La muestra se mantendrá abierta al público hasta el 19 de marzo en el horario de funcionamiento normal de Patio Bellavista.

Durante todos los días que dure la exposición, a partir de las 18:30 horas, Paz Ríos y Fernando Montero se instalarán con parte de su taller en el lugar de la exposición para trabajar en vivo y compartir el proceso creativo con los visitantes.

Aquatopia, una de las obras creadas en conjunto por los artistas, le da el nombre al nombre a este proyecto, que tiene como fuente de inspiración el agua. Aquatopia reúne obras realizadas con las técnicas con las que trabaja cada uno de los artistas: el óleo y la acuarela.

Patio Bellavista, Constitución 30-70, Providencia

Fecha inauguración: viernes 10 de marzo, 19:30 hrs, Plaza Mayor.

Fecha de exposición: Del viernes 10 al domingo 19 de marzo, horario Patio Bellavista, Plaza Mayor.

Pintura en vivo: todos los días de exposición desde las 18:30 hrs.

ACTIVIDAD GRATUITA

Más información en www.patiobellavista.cl

Horarios Patio Bellavista: domingo a martes, hasta las 2 am. Miércoles hasta las 3 am, jueves a sábado hasta las 4 am.

El Ciudadano