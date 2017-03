¿Te sientes hinchad@? Esto es lo que puedes hacer para aliviar los gases y el estreñimiento

Muchas veces nos sentimos hinchados, con todo lo que ello conlleva: dolor abdominal, estreñimiento, pesadez de estómago, fatiga, gases, reflujo, ardor, etc.

En gran medida todo dependerá de lo que ingieras y, por eso, hoy queremos mostraros los alimentos que son más propensos a generar este tipo de problemas, así como los que son capaces de aliviar estos síntomas de manera natural.

Si a menudo te sientes hinchada/o, puede que la razón resida en el consumo habitual de los siguientes alimentos y que, por tanto, debemos moderar o erradicar su consumo:

Lo que debes evitar o moderar

Bebidas con gas

Los refrescos liberan dióxido de carbono que, irremediablemente, conduce al hinchazón de nuestro vientre.

Porotos, arvejitas, lentejas…

Estas legumbres contiene oligosacáridos que a veces no son tan fáciles de procesar por el cuerpo. Por tanto, es conveniente remojarla antes de cocinarlas, a fin de que pierdan algunos de estos azúcares. Por otra parte

Lácteos

La distensión abdominal y los gases también pueden ser el resultado del consumo excesivo de queso, leche o yogur. Por tanto, es posible que tengas que reemplazarlos por sucedáneos de soja, de leche de almendra, coco o de semillas de lino.

Alimentos salados

Es necesario tener cuidado e ingerir alimentos que no tengan un alto contenido de sal y limitar su ingesta a 2.300 mg diarios, pues conduce a la retención de líquidos.

Manzanas y peras

Estas frutas contienen fibra soluble y, si tienes el estómago muy sensible, puede que no resulten fáciles de tolerar. Sin embargo, esto no quiere decir que debas eliminarlos de tu dieta, sino moderar su consumo.

Espárragos, brócoli y repollo

Estas tres verduras son muy saludables para el organismo, pero hay que consumirlos en cantidades moderadas ya que poseen rafinosa, un tipo de un hidrato de carbono que no es digerido hasta que no llega al intestino grueso.

Caramelos y chicles

Consumir estos alimentos en estos casos no te hará ningún favor, pues nos hacen tragar más. Por otro lado, contienen azúcares artificiales que pueden conducir a problemas intestinales graves.

Lo que debes comer

A continuación te mostramos los 10 alimentos que te proporcionarán un alivio frente al estreñimiento, distensión abdominal y otros problemas intestinales, cuyos efectos están más que comprobados:

Vinagre de sidra de manzana

Hemos hablado de las propiedades del vinagre blanco en muchas ocasiones, pero por si no lo sabías se piensa que es uno de los remedios más eficaces en caso de gases e hinchazón. Aumenta el proceso de digestión y estimula los jugos digestivos. Todo lo que necesitáis es añadir 1-2 cucharaditas de vinagre de manzana a un vaso de agua y bebértelo.

Piña

Una fruta fantástica que contiene encimas digestivas de proteínas que impiden la hinchazón del estómago y la digestión pesada. Por otro lado, la piña tiene propiedades antiinflamatorias de gran alcance que también puede ser de gran ayuda.

Manzanilla

Debido a sus propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas y carminativas (que favorece la generación de gases en el tubo digestivo), la infusión de manzanilla puede ser un gran aliado en estos casos.

Perejil

El perejil crudo es fantástico en caso de indigestión, así como en problemas de halitosis. Este diurético natural reducirá de manera efectiva todas las molestias de hinchazón y ayudará a deshacer los depósitos de sal de nuestro organismo. Para beneficiarte de sus efectos, solo tienes que añadir un poco de perejil crudo picado en tus comidas.

Limón

Muy eficaz, tanto como el vinagre de sidra de manzana, y además contiene grandes cantidades de vitamina C. Cada mañana, añade el zumo de medio limón a un litro de agua y bébetelo. Esto resolverá completamente tus problemas de hinchazón

Papaya

La papaya contiene papaína, una encima digestiva que reduce eficazmente los gases y la hinchazón. Por otra parte, esta fruta también matará los microorganismos responsables de tu hinchazón de estómago.

Hinojo

Añadir unas semillas de hinojo, así como el propio hinojo a tu dieta regularmente puede ayudar a reducir tus gases y la hinchazón, pues actúa como antiespasmódico en el colon. Esta planta activará el flujo de bilis, relajará los músculos lisos en el tracto digestivo y reducirá eficazmente el dolor producido por la indigestión.

Jengibre

El jengibre contiene otra encima que es extremadamente eficaz en caso de problemas gastrointestinales. Por tanto, con el fin de aliviar la hinchazón y los gases, es necesario añadir un poco de raíz de jengibre a las comidas habitualmente.

Té de menta

Diferentes estudios avalan los efectos notables en el tratamiento del intestino irritable. Este té alivia los músculos del tracto digestivo.

Comino

Esta especia posee fuertes propiedades carminativas, por lo que estimulan el desarrollo de bacterias saludables en el intestino, que apuestan por un vientre firme y plano. Por otro lado, te ayudarán a prevenir eficazmente los gases.

Vía: La Voz del muro