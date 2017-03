Steffi Méndez es fotografiada como Kendall Jenner y se llena de halagos

Steffi Méndez se está preparando para su próxima aparición televisiva en la teleserie “Tranquilo papá” de Mega.

Sin embargo, a pesar de que saber que la actuación es lo suyo, le gusta compartir fotos producidas a través de su cuenta de Instagram. Si bien no se quiere dedicar al modelaje, sí le llama la atención poder trabajar en campañas publicitarias.

“La verdad es que es una idea loca mía y de Héctor Cornejo, que es asesor de imagen y el objetivo es poder lograr trabajar con diferentes marcas y campañas”, señaló la joven.

Además, señala que su referente es la modelo internacional, Kendall Jenner: “Kendall es una modelo espectacular. Me comparo con ella porque tenemos como los mismos colores, el mismo estilo y me encanta el trabajo que hace ella. La hermana, Kylie Jenner también. Que no se me malinterprete que quiero ser como ellas, pero son buena fuente inspiradora. Kylie en el tema de maquillaje y Kendall en todo lo que es la posición, la postura y la temática de las fotos”.

A pesar de su interés por el mundo de la moda, ella quiere seguir puliéndose en el teatro y siente que sus compañeros de elenco han sido fundamentales para ayudarla a adquirir más experiencia en esta área.

Aún así, sus fotos son trabajadas como las de las modelos y a continuación te mostramos algunas de ellas, en las cuales se inspiró en Kendall: