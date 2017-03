Arturo Vidal: “De mi niñez recuerdo el frío y el hambre”

Arturo Vidal atraviesa por uno de sus mejores momentos al brillar en el Bayern Múnich. de hecho, el volante chileno fue considerado el mejor jugador de los octavos de final de la Champions League.

Pero no todo fue bueno. Como es sabido, el seleccionado criollo tuvo una dura infancia y volvió a recordarla en una entrevista con la revista The Magazine Bundesliga.

“Lo primero que viene a mi mente con mi niñez es mi mamá. Cómo luchó, cómo se dedicó solamente a nosotros, todo el esfuerzo que tuvo que hacer para darnos algo sin tener nada. El frío que tuvimos que soportar, el hambre… Esas cosas son las primeras que vienen a mi cabeza. Y es por eso que mis pensamientos siempre están con mi familia y con mis amigos más cercanos”, reconoció el oriundo de San Joaquín.

Además, a pesar de que varios los apuntan como un ejemplo a seguir, “Celia Punk” le bajó el perfil. “Para ser honesto, no me doy mucha cuenta de eso, al menos en el sentido de que eso no me hace sentir importante. Es difícil asimilar que haya personas a las que les gusta cómo eres, cómo juegas, cómo te comportas. No es fácil dimensionarlo. Pero al mismo tiempo es como un sueño, porque yo sé lo difícil que es ganarse el afecto de la gente. No sólo en Chile, sino en todo el mundo”, sostuvo.

Sobre su regreso a Alemania para fichar en el conjunto bávaro, el formado en Colo Colo dijo: “El Bayern es el mejor equipo del mundo. No lo dudé ni un instante. Yo quería seguir creciendo. Y lo he conseguido. Principalmente porque los títulos perdidos eran una espina que tenía clavada cuando dejé el Leverkusen. Soy una persona muy ambiciosa. Siempre quiero más”.

Y Vidal tampoco se olvidó de los logros de la Selección chilena. “Nuestro éxito radica en mentalidad y también tuvo que ver con el hecho de coincidieron los mejores jugadores de Chile en un mismo equipo. Un grupo de jugadores de los 80 y dos grandes entrenadores: Sampaoli y Pizzi, quienes hicieron que todo funcionara”, sentenció.

