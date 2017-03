Polémicas obras de Guillermo Calderón vuelven a la cartelera santiaguina

Considerado como el dramaturgo local con mayor presencia a nivel internacional, Guillermo Calderón regresa a la cartelera santiaguina con la reposición de dos de sus aplaudidos trabajos en la Sala Antonio Varas: Escuela y su recién estrenada en el Festival Santiago a Mil 2017, Mateluna.

Con un reconocido debut en 2013 y presentaciones en el Under the Radar Festival – The Public Theater en Nueva York; FringeArts de Philadelphia y el Teatro Iseman de la Universidad de Yale en New Haven, Escuela cuenta la historia de un grupo paramilitar de los años ochenta que recibe instrucciones para resistir y derrocar a la dictadura. “Sumamente estimulante, evoca una circunstancia histórica y el momento en que algunos pasaron al otro lado del orden establecido para luchar por restaurar la democracia”, según la definió el crítico teatral Pedro Labra tras el estreno de la co-producción de Fundación Teatro a Mil.

Presentada por primera vez en octubre del 2016 en Berlín, en el marco del festival la estética de la resistencia– Peter Weiss 100 del Teatro Hau Hebbel Am Ufer, Mateluna, describe el horror de la injusticia y cómo la historia reciente se ha negado a dignificar la vida de quienes lucharon contra la dictadura. “Con toda su iconografía de izquierda, esta obra está pensada para que alguien en desacuerdo con el FPMR levante sus defensas”, señaló su autor sobre el montaje basado en la historia de Jorge Mateluna, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien a fines de 2013 fue condenado a dieciséis años de cárcel por un asalto a un banco en la comuna de Pudahuel.

Escuela estará con funciones entre el 6 al 15 de abril, los días jueves, viernes y sábado a las 20.00 horas, mientras que Mateluna se presentará del 20 al 29 de abril los días jueves, viernes y sábado a las 20.00 horas. El valor de las entradas es: $8.000 preferencial, $6.000 general, $6.400 estudiantes y tercera edad preferencial y $4.800 general; y se pueden adquirir a través de Daleticket, Boletería Teatral ubicada en Costanera Center y en el mismo teatro, durante los días de función, desde las 18 horas. Pero además, se habilitará una promoción 2×1 que permitirá la asistencia a las dos obras por el valor de una. Beneficio disponible sólo en Boletería Teatral hasta agotar stock.

