Neoliberales, pro AFP, pro Dominga y anti-aborto: El equipo económico de Piñera 2018

Este lunes Sebastián Piñera debería anunciar, formalmente, su repostulación al sillón presidencial. Lo hará, según relató El Mercurio la semana pasada, a través de un mensaje en redes sociales y luego, el martes, con una gran actividad. El contexto no es el mejor ni mucho menos, pues los casos Dominga y Bancard –en este último será interrogado en calidad de imputado–, entre otros, lo tienen nuevamente en el ojo de la Justicia.

Si bien Piñera comenzó su campaña al día siguiente del cambio de mando, tras entregarle la banda presidencial a Michelle Bachelet, ahora llegó el momento para que lo diga de forma pública. Tan avanzado está el proceso que ya fueron definidos los coordinadores de la arista económica.

Son cuatro y más allá de sus diferencias personales, todos convergen en una especie de mantra que, por lo demás, es la típica característica en este sector político: el crecimiento económico como motor del desarrollo.

Juan Andrés Fontaine, desde Libertad y Desarrollo

Estuvo a la cabeza del Ministerio de Economía durante el primer gobierno de Sebastián Piñera desde marzo de 2010 hasta julio de 2011, momento en que le dejó el puesto a Pablo Longueira, quien se encuentra actualmente involucrado, como protagonista, en distintos escándalos, con el tongo de la tramitación de la Ley de Pesca –conocida como “Ley Longueira”– como el principal.

Juan Andrés Fontaine es consejero del Instituto Libertad y Desarrollo, think thank de derecha que agrupa a estandartes del sector. Asesores de la talla de Hernán Büchi, ministro de Hacienda de la dictadura y candidato presidencial de Pinochet para 1989; Cristián Larroulet, miembro de los Chicago Boys, grupo conocido en la historia de Chile por implantar el modelo neoliberal económico que rige actualmente; Patricia Matte, del grupo Matte; Lucía Santa Cruz, directora de Banco Santander e historiadora conocida por su participación en la candidatura presidencial de Andrés Allamand (al igual que Fontaine).

El economista es cercano a los Luksic, pues estuvo en el directorio de Quiñenco, la gran matriz desde donde el grupo organiza varios de sus negocios (partiendo por el minero). También trabajó junto a José Piñera, el creador del sistema de AFP, en la revista Economía y Sociedad, según El Mercurio.

A nivel familiar, se pueden contar algunas historias: su hermano es Arturo Fontaine, autor de Oir su voz (1992), entre otras novelas, y hombre a cargo del Centro de Estudios Públicos (CEP, de Eliodoro Matte) hasta 2013. Su padre fue Arturo Fontaine Aldunate, subsecretario de Hacienda en 1954 de Carlos Ibáñez del Campo e histórico director de El Mercurio durante el régimen militar, entre 1978 y 1982, consigna El Mostrador.

Su reacción ante las reformas impulsadas por el gobierno de Michelle Bachelet ha sido enfática. En entrevista con La Tercera, este mes, dijo que “todo un cuatrienio creciendo al 2% o menos dejará huellas profundas: desconfianza en el futuro del país”.

Klaus Schmidt-Hebbel

Economista de la Universidad de Chile y ex director del departamento económico de la OCDE, al igual que los anteriores su foco es el crecimiento económico como índice de desarrollo. En ese sentido, y ya como coincidencia de los cuatro, también criticó, sin matices, al gobierno de Bachelet por las reformas dispuestas. “Durante el cuatrienio 2014-17, Chile crecerá apenas un 1,9% promedio anual, muy por debajo del crecimiento promedio anual del mundo (3,3%) y de nuestros socios de la Alianza del Pacífico (3,0%)”, escribió en su blog de El Mercurio.

Fue director de la AFP Habitat y ha propuesto reformas al sistema previsional, aunque siempre enarbolando a este como inamovible.

Como dato aledaño, el también profesor de la Universidad Católica es el papá del joven enviado a matar por María del Pilar Pérez, la conocida “Quintrala”, que remeció las páginas de la crónica policial durante 2008.

José Ramón Valente, crecimiento ante todo y aplausos al sistema de AFP

Cuando el sistema previsional ideado por José Piñera, e impuesto por la dictadura en 1980, cumplió 30 años, se convocó a José Ramón Valente para que escribiera un libro sobre la experiencia. El resultado de eso fue La historia de un sueño, y elogiaba de manera rotunda a las AFPs, tan cuestionadas por los movimientos ciudadanos en 2016.

Profesor de economía en la Universidad del Desarrollo, ha criticado con mucho énfasis las reformas puestas en marcha por el actual gobierno. “The Economist: es difícil creer que una reforma de esta magnitud no va a tener efectos en inversión y crecimiento como dice el gobierno”, escribió el 22 de mayo de 2014 en su cuenta en Twitter.

De todas las apreciaciones publicadas en la red social hubo una bastante gráfica respecto al lugar desde el que habla tanto este economista formado en la Universidad de Chile como el resto del equipo de Piñera. “No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. La única fuente permanente de recaudación tributaria es el crecimiento”, dijo el 31 de julio de 2014.

La última frase polémica de Valente apareció en una columna de su autoría el pasado viernes en el diario La Tercera. Ante el rechazo del proyecto Dominga, acusó una bofetada al ministro de Hacienda Rodrigo Valdés por parte del senador Guido Girardi, además de elucubrar que este último había gestionado la negativa a la iniciativa minera. En una alusión no tan directa, calificó el estado mental del parlamentario. “La mente enferma de algunos chilenos que prefieren anotarse un pequeño triunfo político, aunque éste signifique privar a Chile y los chilenos de la oportunidad de mejorar su bienestar social y material, terminó por ponerle una lápida a la aprobación de Dominga”, dijo.

Felipe Larraín, el economista que opina de aborto

Profesor de la Universidad Católica, estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda durante los cuatro años del gobierno de Sebastián Piñera. Es de la fronda que atribuye al crecimiento económico gran parte de los desarrollos de una sociedad. “Más crecimiento y más empleo se traducen en mejores salarios”, publicó en Twitter el 5 de mayo de 2013.

Al igual que Valente, y que la totalidad del grupo de coordinadores, ha criticado en reiteradas ocasiones las medidas incentivadas por el gobierno de Michelle Bachelet; incluso, antes de que la mandataria asumiera en el cargo, todavía como ministro. En conversación con El Mostrador TV, el 24 de agosto de 2015, dijo que “uno podía vislumbrar –en materia de las reformas que se perseguían– que iba a tener un severo efecto sobre el crecimiento, la inversión y el empleo y yo lamento haber estado en lo correcto, porque efectivamente fui crítico, pero fue una predicción que hizo un economista profesional, fue mi mejor predicción como economista. Yo tenía una responsabilidad en ese momento, era ministro de Hacienda, y me pareció que debía hacer esta predicción y esta proyección para que la gente entendiera lo que esto significaba”.

Por último, una de sus intervenciones recordadas en Twitter la publicó el 21 de mayo de 2014, momento en que se comenzaba a discutir el proyecto de aborto terapéutico. “Desde donde estemos, no claudicaremos en defender la vida de los que no tienen voz. No al aborto”, dijo.

