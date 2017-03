El rock está de luto: Muere el legendario Chuck Berry a los 90 años de edad

El gran músico, guitarrista y compositor Chuck Berry ha muerto a los 90 años de edad

De acuerdo con un informe del departamento de policía del condado de Charles, en el estado de Missouri, el legendario músico falleció este sábado 18 de marzo víctima de un paro cardiaco.

Nacido como Charles Edward Anderson Berry el 18 de octubre de 1926, en el estado de Missouri, Berry fue uno de los eslabones que con su talento lograron fusionar los elementos del rythm and blues para convertirlos en rock and roll.

Hijo de una profesora de primaria y un diácono religioso, sus primeros acercamientos a la música se dieron gracias a la ayuda de sus vecinos, quienes solían prestarle una pequeña guitarra. Aunque a diferencia de muchos otros músicos, Berry aprendió a tocar este instrumento con la ayuda de un libro.

En 1944, durante la segunda guerra mundial, Berry fue encarcelado junto a dos amigos, acusado de asaltar tres tiendas y robar un coche a mano armada. Fue sentenciado a 10 años de prisión, en donde formó su primera banda de música, además de hacer algunos pininos en el boxeo.

Su carrera en la industria musical comenzaría oficialmente en 1953, cuando se integró como saxofonista al Sir John Trio, el cuál era liderado por el pianista Johnnie Johnson y que, en su mayoría, se dedicaba a interpretar covers de Muddy Waters o Nat King Cole. El carisma y talento de Berry le llevaron a rebautizar la agrupación como el Chuck Berry Combo.

Con el paso del tiempo, bandas como The Beatles, The Rolling Stones y The Animals señalaron a Berry como una de sus grandes influencias. De hecho, uno de los capítulos más polémicos en la historia del rock fue justamente cuando The Beach Boys lanzaron Surfin’ USA cuya melodía era sospechosamente parecida a la de Sweet Little Sixteen de Berry. Tras un juicio, Brian Wilson no tuvo de otra más que acreditar a Chuck Berry como uno de los escritores de la canción.

En 1986 fue inducido al Salón de la Fama del Rock & Roll en una ceremonia en la que Keith Richards demostró públicamente su admiración al afirmar “Es difícil para mí presentar a Chuck Berry, porque siempre he destrozado todo lo que él tocaba”.

Pero no sólo fueron los Beach Boys y los Rolling Stones, en su momento, John Lennon también se inspiró en You Can’t Catch Me de Berry, para escribir Come Together de los Beatles.

Chuck Berry fue uno de los primeros artistas afroamericanos en tocar en la Casa Blanca y ha sido considerado por muchos críticos como uno de los más grandes músicos de todos los tiempos. La revista Time lo colocó en el quinto puesto de los mejores guitarristas de la historia, en tanto que el New Musical Express nombró a Johnny B. Goode como la canción con el mejor solo de guitarra en el rock & roll.

Tras permanecer alejado de los estudios durante más de 38 años, Chuck Berry tenía planeado lanzar durante este año su primer álbum de estudio desde 1979, el cual estaba dedicado especialmente para su esposa Thelmetta “Toddy” Berry.

Descanse en paz el gran Chuck Berry.

