Estos son los motivos por los que Úrsula de ‘La Sirenita’ debería ser tu modelo de mujer

1. Úrsula es la primera mujer Disney que rompe a saco con los cánones de belleza.

Es curvilínea, es enorme, ES FABULOSA. Hasta Úrsula, las demás villanas Disney habían sido chicas 90-60-90. No olvidemos que la mala de Blancanieves solo empieza a odiar a Blancanieves cuando su espejito le dice que es más guapa que ella. ¿Maléfica? Por favor, esos pómulos. ¿Cruella de Vil? Seguramente tenga las mismas medidas que Kate Moss. Pero Úrsula no, Úrsula tiene el trasero del tamaño de una rotonda. Bravo.

2. Y, además de eso, a Úrsula le encanta su propio cuerpo.

Ese escote en corazón, esa cola negra bien ajustada, ese contoneo, esos labios, ese máscara de pestañas. Úrsula es la típica mujer que usaría las revistas femeninas para echarlas al fuego. Úrsula se encanta, ¿acaso no hay mejor lección que, frente a todas las princesitas perfectas, aparezca una señorona que se gusta más que todas ellas porque sí y no para cazar a un buen príncipe?

4. No esconde su sexualidad, de hecho, la celebra.

Y es que, ¿por qué una mujer debería avergonzarse por sentir deseo, eh, PRINCESAS DISNEY?

5. ¿Su mayor pecado? Su ambición.

¿Sabes por qué Úrsula vive en una cueva? En una de sus primeras apariciones comenta que antes vivía en palacio… pero que fue desterrada por intentar ocupar el trono.

Y resulta que, como ella misma explica en la canción ‘I Want the Good Times Back’ (que no aparece en la versión de Disney, pero sí en el musical), Úrsula en realidad es hermana de Tritón. Cuando el padre de ambos murió, “dividió a partes iguales el reino marino”. A partes iguales en un reino marino patriarcal quiere decir que en realidad Tritón reinaba más que Úrsula… así que a la pobre no le quedó más remedio que utilizar un poquito de magia negra para intentar usurpar el trono y fue desterrada por semejante tontería.

6. Esto la convierte en PRINCESA DISNEY.

¡Es hermana de Tritón!

7. ¿Villana? ¡Pero si es la protagonista!

Ariel no es en absoluto la protagonista de la historia. La VERDADERA historia de ‘La Sirenita’ está en el conflicto entre Úrsula y Tritón, el padre de Ariel.

Ariel es simplemente una excusa para que Úrsula manipule al rey de los mares. Tritón es sencillamente un mal padre que no escucha a su hija adolescente y, claro, Úrsula toma esto como ventaja.

8. Úrsula entiende a Ariel porque entiende las imposiciones a las que someten a muchas mujeres.

Tritón llega a decir: “mientras vivas en mi océano, obedecerás mis reglas”. MI OCÉANO. No “mi casa”. EL OCÉANO. Vamos a ver, Tritón, ¿sabes que tu hija es una maldita sirena? ¿Que si sale del océano SE MUERE?

Ariel está desesperada, ¡nadie la entiende! Por mucho que Sebastián le diga que vivir bajo del mar es lo mejor del mundo, ¿cómo puede serlo para ella si está obligada a obedecer a su padre de por vida? En esas se encuentra cuando oye a una mujer que la escucha: ÚRSULA.

9. Úrsula no es la persona a la que culpar si Tritón lleva toda la vida siendo un pésimo padre.

Quizás estaba muy ocupado con sus otras veinticuatro hijas, pero Tritón es pésimo padre con Ariel. No escucha, pero exige. No se interesa por los hobbies, de hecho, los destruye. No le dice por qué el mundo de allí arriba es tan peligroso, le prohíbe ir. ¿Es culpa de Úrsula que la única salida de Ariel sea visitar a la Bruja del Mar?

10. El contrato que Úrsula le hace a Ariel no tiene nada de ilegal.

Úrsula se ve como villana por darle a Ariel lo que más quería: piernas. A cambio, como en cualquier contrato y porque Úrsula tiene poco de tonta, le pone unas condiciones: debe darle la voz y debe enamorar a Eric en tres días. Veamos, ¿le pone a Ariel una pistola de mar en algún momento en la cabeza para que firme? No. ¿Le explica durante la canción lo que les pasa a las almas en desgracia que no cumplen su contrato? Sí.

11. De hecho, con este contrato es capaz de someter al mismísimo Tritón.

Sorry, pero ni siquiera tú, rey de los mares, puedes romper este contrato. Es decir, que en un universo dominado por Tritón, Úrsula parece ser la única persona capaz de decirle NO.

Ah, y eso es muy gratificante.

12. ‘Pobres almas en desgracia’ esconde valiosas lecciones sobre la vida: por ejemplo, que la familia es más importante que el amor… especialmente a tus 16 años.

Cualquier adolescente de 16 años escogería el amor antes que la familia. Y este es un hecho del que Úrsula, que sabe más por vieja que por diabla, se aprovecha diciéndole a Ariel que la vida tiene decisiones difíciles. Disney nos está dando la valiosa lección de que no merece realmente la pena dejarlo todo por un hombre. Qué demonios: Úrsula nos está dando la lección.

13. “No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente”, dice Úrsula.

Y prosigue: “los hombres no te buscan si les hablas, no creo que les quieras aburrir, allá arriba es preferido que las damas no conversen, a no ser que no te quieres divertir”.

Oh, Úrsula es TAN lista que a estas alturas de la vida ya sabe que la belleza no lo es todo. Y que si tu única valía es la belleza, acabarás perdiendo. Úrsula sabe que lo más bonito que tiene Ariel es su voz, sabe que su voz (y no su cara, ni mucho menos sus inexistentes piernas) es lo que ha cautivado al príncipe Eric. Y sabe que quitándole la voz conseguirá que Eric no se enamore de ella.

14. En el fondo, es una mujer de negocios y no una hermanita de la caridad.

Úrsula tiene su pequeño negocio: hace que las personas firmen contratos para luego conseguir una recompensa. Úrsula es una bussines woman a quien solo le interesa el beneficio. Existe una película en la que el personaje de Úrsula lo interpreta un hombre: se titula ‘El lobo de Wall Street’ y a todo el mundo le pareció estupenda.

15. Y, sobre esto: no he visto todavía a Úrsula aprovecharse de una persona que no fuera superficial.

A ver, no voy a decir que las personas superficiales merezcan ser convertidas en esas plantitas delgadas con ojos pero… ¿se han fijado qué cosas le pedían a Úrsula? “Esta quiere ser delgada, este quiere una pareja”. ¿Y Ariel? ¡Quiere piernas para gustarle a un chico! No he visto todavía a nadie en la cueva de Úrsula pidiendo la paz mundial, mil cachorros de labrador o el fin del sistema capitalista.

¿Qué te parece?

Fuente: Buzzfeed