Diputadas solicitan agilizar juicio a Machi Francisca Linconao y cambio en medida cautelar 

Las diputadas Cristina Girardi (PPD), Karol Cariola (PC), y Daniela Cicardini (PS), acompañadas por Juan Carlos Reinao, presidente de los alcaldes mapuches de AMCAM, visitaron a la Machi Francisca Linconao, quien se encuentra con arresto domiciliario total, para conocer su estado de salud luego de la huelga de hambre que mantuvo por más de 10 días. Durante la visita, las parlamentarias respaldaron la solicitud de la Machi de cambiar la medida cautelar de arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno, ya que el actual régimen le impide hacer las actividades relativas a su función de Machi.

En este contexto, las legisladoras hicieron un llamado al Gobierno a dar estricto cumplimiento al decreto 169, firmado para garantizar la protección de los pueblos originarios, tanto de su cultura como de su territorio, así como también a la Justicia, para que el juicio se lleve a cabo a la brevedad.

La Machi Francisca Linconao indicó que su estado de salud es malo y que esa es la principal razón para solicitar cambio de medida cautelar. Ante ello afirmó que, “el 8 y el 9 de abril voy a renovar mi rehue, como yo estoy tan mal de salud, tengo que plantar uno nuevo para recuperar mi salud, mi fortaleza. Como yo soy Machi tengo que cumplir cada cuatro años. Tengo que hacerlo y ya pasó el tiempo, seguramente por eso no me siento bien, sigo mal, muy enferma, con dolor de cabeza, el estómago, todo mi cuerpo me duele, la cintura, estoy mal, casi no puedo comer, todo me cae mal.”

Respecto a la visita, la parlamentaria por el PPD, Cristina Girardi, declaró, “quisimos venir a ver a la Machi porque la última vez que la vimos fue en le hospital, cuando ella todavía estaba en la huelga de hambre. Ella todavía no está bien de salud y no se va a recuperar hasta que efectivamente no pueda cumplir con lo que ella le manda su rol de Machi, lo que es renovar el rehue cada cuatro años. Ella ha pedido que se le de la posibilidad de recolectar sus remedios y hierbas, y para eso ella tiene que salir, pidió que le cambiaran la medida cautelar, de arresto domiciliario por arresto domiciliario nocturno, se lo denegaron, le dieron solo veinte días y esos veinte días no le van a alcanzar para hacer todo lo que tiene que hacer.”

Sobre la situación judicial de Linconao, Girardi puntualizó, “ella no está condenada, lo que vemos aquí es que el juicio se ha dilatado enormemente y la dilatación tiene que ver con que hoy no están las pruebas para acusarla y por esta dilatación excesiva del juicio, ella no puede cumplir con su rol”.

En la misma línea, la diputada Karol Cariola hizo un llamado a los Tribunales de Justicia “a actuar con una mentalidad abierta, entendiendo que no todas las culturas son iguales, que en este oportunidad la cultura del pueblo Mapuche está haciendo una solicitud muy concreta que es entender una cosmovisión que claramente convive con nosotros en un mismo territorio y que por tanto debemos saber entender”.

La parlamentaria representante de Independencia y Recoleta también solicitó que se modifique la medida cautelar por reclusión nocturna en casa “para que en el día pueda hacer todos los procesos de preparación que requiere ya que con los 20 días que se le entregaron, no es suficiente”.

Para finalizar, Cariola agregó que “no puede ser que un juicio que estaba pensado para diciembre del año pasado, estando en marzo del 2017, todavía no se lleve a cabo. La machi ha dicho todo lo que tiene que decir públicamente, ella es inocente, y ha demostrado que no tienen pruebas para inculparla (…) Creemos que por su salud, por su bienestar y por la reivindicación justa del pueblo Mapuche, es más necesario que nunca que este juicio se lleve adelante lo antes posible y que los tribunales consideren los elementos que tienen que ver con la cultura y la cosmovisión de la machi Francisca Linconao”.

