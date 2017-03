16 niños resultaron intoxicados en Puchuncaví por paso de nube tóxica

16 niños y niñas del jardín infantil y sala cuna “Caballito de Mar” y del “Complejo Educacional Sargento Aldea” -ambos de Puchuncaví, en la Quinta Región- resultaron intoxicados este miércoles 22 de marzo debido a la presencia de una nube tóxica.

A raíz de la alta contaminación comenzaron a sentir mucho dolor de cabeza y a desmayarse, por lo que debieron ser llevados al CESFAM de Ventanas.

Los habitantes de los lugares donde hay termoeléctricas y fundiciones están expuestos a niveles tóxicos de contaminación, poniendo en riesgo sus vidas. Sin embargo, el martes pasado un Comité de Ministros aprobó una resolución que tiene que ver con la calidad del aire, tolerando mayores niveles de azufre a los ya permitidos en Chile.

“Esta decisión es criminal y por eso queremos pedirle a la Presidenta, en uso de sus facultades y atribuciones, que rechace el pronunciamiento del Consejo de Ministros, dado además con el voto en contra del MINSAL”, expresó el senador Francisco Chahuán (RN).

Representantes de las comunidades de Puchuncaví, Concón y Ventanas se reunieron en la tarde del mismo miércoles con parlamentarios para denunciar los gravísimos hechos, ya vividos en la escuela La Greda seis años atrás, acrecentados hoy con la decisión ministerial, y haciendo insostenible la vida en sus territorios.

¿Por qué inhalar azufre es tan grave?

Cuando el dióxido de azufre sale de las chimeneas de fundiciones y termoeléctricas, junto al material particulado, tiene un efecto mucho más potente, generando cuadros muy agudos de obstrucción bronquial, provocando bronquitis obstructiva -que puede derivar en neumonía- y en cuadros respiratorios que afectan fundamentalmente a niños pequeños, adultos mayores y a todas las personas que tienen alguna enfermedad como la diabetes o artritis.

La Organización Mundial para la Salud (OMS) viene promoviendo que Chile tenga una norma más estricta en azufre para fundiciones y para termoeléctricas, aconsejando que el promedio en 24 horas fuera de 20 microgramos, no pudiendo superar la norma más de 24 días al año. Por su parte, la Comunidad Europea no permite más de 3 días. Sin embargo, el Ministerio de Salud si bien propuso una reforma más exigente a la reglamentación establecida en 2002, propone determinar 60 microgramos como promedio anual de azufre y 150 microgramos promedio 24 horas .

De esta forma, Huasco, Puchuncaví, Concón, Tocopilla, Ventanas y muchos otros lugares del país se ven sometidos de forma recurrente y habitual a un genocidio ambiental.

“Hoy fue más fuerte porque no hay viento. No puede ser que un comité de lacayos y payasos, y no uno de expertos, haya aprobado algo absolutamente ilegal. Responsabilizamos a las 19 empresas contaminantes de nuestra zona aún cuando sabemos que la peor es la fundición Codelco”, señaló la representante del Movimiento Comunidades por el Derecho a la Vida, Katta Alonso.

Al respecto, el senador Guido Girardi (PPD) hizo presente que esta información era de conocimiento del Comité de Ministros y Ministras. Es más, éstos contaban con los resultados negativos de una consulta pública realizada en diciembre del año 2016 pero aún así, durante enero y febrero, las carteras de Minería, Economía, Agricultura y Medio Ambiente, sin la participación de Salud, cambiaron la propuesta original y la sometieron a votación el martes pasado, aprobando una norma que va a permitir tener niveles absolutamente riesgosos para la salud de la población, aceptando incluso que hayan 88 días en que se sobrepasasen todas las normas.

Por esta razón, los parlamentarios Girardi, Lagos y Chahúan, junto a otros 20 senadores de todos los sectores políticos, emplazaron a la Presidenta Michelle Bachelet a no permitir que se produzca este atentado a la vida y la salud de las personas, producto de la presión de las fundiciones, de Codelco y de las termoeléctricas.

“Los pobres, los que no tienen acceso a la salud, más encima se van a ver expuestos a enfermedades respiratorias y cánceres. Luego, no tendrán recursos para financiar horas médicas, medicamentos, hospitales e internación. Por eso es importante revertir esto . Y si no lo hace la Presidenta, recurriremos a todas las instancias legales. Soy presidente de la Comisión de Salud y ya he citado para la próxima sesión a los ministros del comité para que vayan a explicar lo inexplicable”, expresó el recientemente nombrado vicepresidente del Senado, Guido Girardi.

Andrés León, de la organización “Dunas de Ritoque”, afirmó que “preocupa el problema de la norma de dióxido de azufre, mal aprobada y no siendo respetada la opinión del Ministerio de Salud, en desmedro de la salud de la población. Esperamos que la norma se revierta y, al menos, tengamos estándares internacionales”.