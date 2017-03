Rodrigo Díaz habló por primera vez de su relación de 8 años con su pareja

Hace unos meses nos enteramos que Rodrigo Díaz, llevaba 8 años de relación con el ingeniero industrial Pedro Pablo González.

Para su aniversario, el ingeniero sorprendió al bailarín con una romántica publicación en Instagram, la que posteriormente borró

“Ésta debe ser la primera foto que nos tomamos juntos y fue del verano 2009 en el cual nos conocimos. Hoy, 26 de febrero se cumplen 8 años de ese primer día en el cual tú me escogiste y yo decidí no separarme más de ti… Asimismo, habiendo cometido tantos errores y pasado momentos maravillosos, te digo que te amo con todo mi corazón. Te pido sincero perdón por cada falla y ofrezco mi compañía e incondicionalidad por siempre… Gracias por estos 8 años imborrables llenos de enseñanzas y por los tantos más que se vienen… #Feliz26F #ereslamejorpartedemi”, escribió Pedro Pablo, según contó el sitio web Página 7.

El martes, Rodrigo asistió junto a su pareja a un evento y el sitio web AR13, le preguntó sobre su relación. “Yo siempre voy a estar agradecido de todos los mensajes de amor de todas las personas que me los envían por redes sociales, pero creo que no me corresponde a mí hablar de lo que yo no escribí, y por lo demás cada mensaje de ese tipo, siempre va a ser muy bien recibido para mí”, confesó el bailarín.

Además agrego: “La gente siempre me ha tenido cariño no porque cuente mi vida privada sino por lo que hago a diario en mi trabajo y la verdad es que no es un tema que a mí me guste exponerlo públicamente, porque considero que no me gusta ser el circo y no me gusta ser el comidillo de la farándula. Me gusta que cuando me entrevisten me pregunten de mi trabajo, en qué estoy, cómo he internacionalizado mi carrera”, añadió Díaz.

Para finalizar dijo que, “creo que a veces se desvían esos temas al tocar otros que son de la vida privada. Para mí eso no es tema. Un tema tan privado como ese no es noticia”.

Vía TKM