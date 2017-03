TEATRO HOY 2017: Siete apuestas para provocar al público

La séptima versión del ciclo, que muestra lo más reciente del teatro chileno contemporáneo, vuelve a la cartelera santiaguina para presentar innovadoras puestas en escena a cargo de reconocidos creadores.

El encuentro se desarrollará entre el 20 de abril y el 9 de julio próximos, con montajes a cargo de Ana Luz Ormazábal, Los Contadores Auditores, Cuerpo Indisciplinado, Manuela Infante, Roberto Cayuqueo, David Atencio y Antonia Mendía, un texto de Guillermo Calderón.

Teatro Hoy es presentado y organizado por Fundación Teatro a Mil y cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la colaboración de Sala Agustín Siré, Centro Cultural Matucana 100, Espacio Fábrica, Nave, Teatro del Puente, Teatro Camilo Henríquez y Teatro Duoc UC.

Nuevas y diversas experiencias y reflexiones se despliegan en este ciclo: desde investigaciones que revisan el pasado para entender nuestro presente hasta montajes que indagan en la otredad, la pregunta por lo real, la identidad, la transformación del cuerpo por la estructura del trabajo y cómo en las situaciones catastróficas se pone en juego lo que somos. Son múltiples las inspiraciones, existenciales, cotidianas y políticas, que dan vida a los siete títulos que conforman la nueva versión de Teatro Hoy; encuentro que desde 2011 busca visibilizar en qué están los protagonistas de las artes escénicas contemporáneas chilenas.

Este año, la cartelera de otoño-invierno se verá renovada con una atractiva selección de directores y dramaturgos nacionales que han innovado sobre el escenario para dar vida a piezas que, sin proponérselo, provocan a la audiencia. Teatro Hoy 2017 estará compuesto por seis estrenos y una reposición entre el 20 de abril y el 9 de julio próximos, con la participación de directores y compañías emergentes e importantes referentes de la escena local.

El vamos de Teatro Hoy 2017 estará a cargo de la reposición de la aplaudida obra Ópera de Ana Luz Ormazábal y su compañía ANTIMÉTODO, entre el 20 de abril al 6 de mayo en la Sala Agustín Siré. Siguiendo la línea de sus trabajos que indagan en el sonido como un nuevo lenguaje teatral, la actriz egresada de la Universidad Católica y Revelación Teatral 2016, toma un episodio de la historia de la ópera en Chile, rememorando cómo las compañías italianas llegaron a nuestro país e instalaron este arte que actualmente está en crisis. Con ironía, el elenco presentará una ópera en un formato diferente, explorando la dimensión política y social de esta disciplina. “Un espectáculo de altísimo nivel, de interpretaciones sensibles, lejos de difuminarse en la inmediatez de un olvido común”, según definió Isabel Baboun para El Mostrador.

Despojándose sutilmente de su sello cómico e incursionando en una temática más íntima, Los Contadores Auditores celebran 10 años de vida con el dramedy (mezcla de drama y comedia) Surinam. El debut fijado entre el 5 y el 28 de mayo en el Centro Cultural Matucana 100, pone en escena a Sócrates, un hombre tímido quien se entera que su verdadero padre no es quien lo crió sino que su tío exiliado en Europa. A partir de este hecho, el joven parte en una aventura en la que se descubrirá a sí mismo y a extraños personajes, deambulando entre la realidad y la ficción. Series como Game of Thrones y Breaking Bad servirán como un espacio imaginario para hablar de una generación permanentemente conectada, que no se puede definir a sí misma. Un texto actual que indaga en las relaciones filiales, la identidad y el amor en tiempos de transculturación.

Dentro del formato instalación de teatro y performance, La Fábrica dirigida por Camila Karl en compañía de Cuerpo Indisciplinado, proyecto Fondart, continúa con el ciclo del 12 al 21 de mayo en Espacio Fábrica (Pedro Lagos 1411). Creada en 2016 a partir del programa de residencias de artistas del prestigioso laboratorio de performance de Robert Wilson en Nueva York, The Watermill Center, con el apoyo de Fundación Teatro a Mil, la apuesta se enmarca en una fábrica de metal abandonada en el barrio Rondizzoni para investigar en escena, a partir de la historia de cuatro personajes, cómo los cuerpos son determinados por el espacio de trabajo, profundizando en la noción de biopolítica en tiempos de exitismo y superproducción. La propuesta es una experiencia visual y sonora, donde los espectadores podrán sumergirse de manera vivencial al espacio de una fábrica.

Posteriormente, entre el 1 y el 5 de junio en Nave, la directora y dramaturga Manuela Infante estrenará Estado Vegetal, coproducción de Fundación Teatro a Mil y Nave. Catalogada como una de las creadoras más atrevidas de la actualidad y referente absoluta del teatro chileno contemporáneo, Infante sigue con su búsqueda de un teatro postantropocéntrico, donde lo humano ya no es necesariamente el centro de la acción, para reflexionar a partir de cómo piensan y sienten las plantas nuestra forma de ser y estar en el mundo. Mediante un monólogo polifónico, en el cual la actriz Marcela Salinas interpreta a siete personajes, la pieza plantea lo propuesto por el filósofo Michael Marder: “reconocer a un “otro” válido en las plantas es también empezar a entender cómo es ese otro vegetal que hay dentro de nosotros”.

En la mitad del ciclo se sumará el destacado actor y director teatral, Roberto Cayuqueo, con dramaturgia en conjunto de Cristián Martínez, presentando El Pacto de Renv. El montaje en cartelera entre el 2 y el 25 de junio en Teatro del Puente, ahondará en temas como la nación, la identidad y la diferencia entre razas, mediante una ficción en la cual “El Reino de la Araucanía y la Patagonia” ideado en 1860 por el francés Orélie Antoine de Tounens se convierte en realidad. A partir de este nuevo lugar, con las implicancias de un Chile territorialmente disminuido, la obra propone una mirada crítica frente a los límites imaginados que subyacen la tensión entre lo mapuche y lo chileno.

¿Qué es una cosa sino la diferencia con otra? Con esta pregunta, la compañía Tercer Abstracto encabezada por David Atencio (Atacama, Teorema) vuelve a Teatro Hoy con Croma. Del 3 al 25 de junio en el Teatro Camilo Henríquez, la compañía pondrá en escena una producción cinematográfica como pretexto para interrogarnos sobre la realidad: ¿existe en sí misma o la crea un observador? De esta forma, mediante un croma y tomando como referente la teoría del color del artista alemán Josef Albers, se debatirá sobre la otredad, la relatividad y el perspectivismo.

A cargo de bajar el telón estará Beben de la joven actriz, directora y docente teatral, Antonia Mendia, con texto del aclamado dramaturgo Guillermo Calderón. La obra, que se presentará del 22 de junio al 9 de julio en Teatro Duoc UC, se sitúa en el terremoto y tsunami de 2010 en Chile. A partir de esta catástrofe, voluntarios alemanes de una ONG internacional que se encuentran ayudando a las víctimas confiesan a su líder haber contado a un grupo de niños el terrible cuento “Terremoto en Chile” de Heinrich Von Kleist. La crueldad brutal de este cuento, abrirá la puerta a temas como la dimensión política y social del trauma, el rol de la religión y el asistencialismo que surgen a partir de este tipo de catástrofes. Estrenada originalmente en 2012 en el teatro Düsseldorfer Schauspielhaus,Beben debutará en la escena local y, donde por primera vez, Calderón cede en Chile la dirección de uno de sus textos.

Desde 2011, Teatro Hoy ha llevado a más de 54 mil personas a 18 salas y espacios capitalinos, presentando a lo largo de estos años 40 obras, en su mayoría estrenos nacionales. En versiones anteriores ha renovado la cartelera con aplaudidos títulos, entre ellos El amor es un francotirador de Lola Arias y dirigida por Néstor Cantillana; Zoo de Teatro de Chile; Castigo de Cristián Plana; La imaginación del futuro de La Re-Sentida e Inútiles de Ernesto Orellana.

Como parte de las actividades gratuitas de Laboratorio Escénico, programa de formación permanente de Fundación Teatro a Mil, cada obra tendrá un diálogo post función para que el público y los artistas entablen una conversación reflexiva. Además, en el contexto del mismo programa de formación, se realizará un foro sobre teatro chileno durante el ciclo y la realización de una Escuela de Otoño que incluirá encuentros artísticos y talleres gratuitos de crítica escénica,

Venta de entradas

Entradas a la venta a partir de este jueves 23 de marzo en Boletería Teatral (Costanera Center, nivel 1) y a través de www.fundacionteatroamil.cl. Los boletos para Ópera, Croma, El Pacto de Renv y Beben tendrán un valor de $6.000 general; $4.000 estudiantes y niños; $4.500 tercera edad; $4.800 colaboradores Cencosud; $5.000 Clientes Costanera Center y $3.000 Artes Escénicas (estudiantes y trabajadores del rubro).

En el caso de Surinam, el valor de las entradas ascenderá a los $5.000 general; $3.000 estudiantes, niños y tercera edad; $4.000 colaboradores Cencosud; $4.000 Clientes Costanera Center y $2.500 Artes Escénicas (estudiantes y trabajadores del rubro). Mientras, Estado Vegetal, tendrá un precio general de $3.000; estudiantes, niños y tercera edad $1.500; y $1.500 Artes Escénicas (estudiantes y trabajadores del rubro). Para La Fábrica, las entradas tendrán un valor popular de $2.000.