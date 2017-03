Así fue el primer vuelo comercial para mirar de cerca la Aurora Austral (+VIDEO)

El viernes aterrizó de vuelta en Dunedin, Nueva Zelanda, el primer vuelo comercial para ver la Aurora Austral, con 130 pasajeros que compartieron la experiencia en las redes sociales.

El vuelo de ocho horas despegó el jueves desde la Isla Sur y voló a una latitud de 62 grados sur, donde los pasajeros tuvieron una vista garantizada de la Aurora –como prometían los organizadores.

“Nuestras vidas están alteradas para siempre por esta increíble experiencia y estaremos siempre agradecidos de haber sido parte de este evento notable”, publicó Roz Charlton en Facebook, según informa The Guardian. Varios pasajeros compartieron fotografías con el hashtag #flighttothelights (vuelo hacia las luces).

El organizador de este viaje, el Dr. Ian Griffin, dijo a TVNZ que “hemos viajado dos tercios de la ruta hacia el polo sur, hemos visto un increíble despliegue de las luces sureñas, hemos tomado fotos preciosas y estuvimos en casa a tiempo para el desayuno”.

This is the moon with an aurora 60 degrees south of Earth’s equator shot from #flighttothelights AKA @FlyAirNZ 1980 #aurora #auroraaustralis pic.twitter.com/aU0AayZq05

— Ian Griffin (@iangriffin) March 23, 2017