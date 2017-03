Fue arrestada por defecar en el escritorio de su jefe luego de ganar US $3 millones en la lotería

Es tanto así que Sarah E. Hoffman, la ganadora del premio mayor en New York, EEUU, tomó tal vez la decisión más extraña que podría tomar un recién multimillonario, y al día siguiente fue a trabajar. Extraño, no muchos irían a la oficina luego de ganarse la lotería. Pero ella tenía un último paquete que entregar.

Su jefe tuvo palabras para referirse a lo ocurrido.

Según The Valley Report, Sarah, la mujer de 41 años, tuvo palabras para referirse a los hechos justo cuando fue arrestada.

“Sin duda valió la pena”, dijo. “El viernes cuando me di cuenta que había ganado la lotería, supe que lo primero que haría sería defecar en el escritorio de mi jefe. Comí todos los tacos mexicanos que pude y no fui al baño durante todo el fin de semana. Aguanté lo más que pude hasta que llegó un punto en el que sentí que explotaría. Mi jefe me llenó de mierda durante años. Era tiempo de dejarle yo un poco de la mía”…