Desesperada por llamar la atención: Kim Kardashian reveló sus intimidades sexuales con Kanye West

La estrella estadounidense Kim Kardashian bajó su perfil desde que sufrió el millonario robo de París en octubre pasado. Sin embargo, en su reality Keeping up with the Kardashians realiza grandes revelaciones sobre su vida más íntima. En el último episodio, contó detalles de los gustos sexuales de ella y de su marido, Kanye West, así como su deseo de agrandar la familia.