Condena mundial por ataque químico en Siria que ha dejado al menos 86 muertos

El ataque químico en un pueblo de Siria tomado por los rebeldes, en la provincia de Idlib, ha despertado la indignación internacional. Incluso las Naciones Unidas declaró que el asalto bélico será investigado como un posible crimen de guerra, informa Al Jazeera.

La tragedia del martes en Khan Sheikhoun dejó más de 550 heridos y al menos 86 muertos, de los cuales 30 eran niños y 20 mujeres, de acuerdo a lo informado por la Syrian American Medical Society (SAMS), que administra varios hospitales en el área.

Los médicos de SAMS informaron que luego del ataque, las personas llegaron a los hospitales con vómitos y saliva espumosa, mientras otros perdieron la consciencia y sufrieron espasmos musculares.

