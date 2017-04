Un gran asteroide pasará muy cerca de la Tierra este mes

El próximo 19 de abril, un asteroide se aproximará tanto a la Tierra que el Minor Plantet Center, de la Unión Astronómica Internacional, lo ha calificado de “potencialmente peligroso”.

Pero no hay que alarmarse, porque a pesar de esto, los astrónomos aseguraron que no hay riesgo de un impacto con nuestro planeta, informa Sinc.

El asteroide 2014 JO25 se nos acercará a una distancia de 1, 8 millones de kilómetros, es decir, 4,6 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna (4,6 distancias lunares). Mide 1,4 kilómetros y tiene un diámetro aproximado de 640 metros.

La clasificación de ‘potencialmente peligroso’ que anunció el Minor Planet Center, se otorga a todos los objetos con una órbita potencial que lo aproxima a la Tierra y cuyo tamaño es suficiente para pensar que podría provocar daños, eventualmente.

Luego de esta visita, pasarán 480 años antes de que el 2014 JO25 vuelva a pasar cerca de nuestro planeta, como proyecta la NASA.

Este es el asteroide que más cerca ha estado de la Tierra en 10 años. El próximo visitante similar será el 2012 TC4, cuya órbita lo acercará a la nuestra en octubre de 2017.

Ron Baalke, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, twitteó este GIF (abajo) el año pasado, mostrando lo cerca que estará la órbita de JO25 2014 de la Tierra. La distancia lunar de 4,6 puede parecer grande, pero en comparación con las proporciones del Sistema Solar, es muy cerca.

A ~1-km asteroid, 2014 JO25, will make a close flyby of Earth on Apr 19, 2017 (4.8 Lunar Distance)@BadAstronomer pic.twitter.com/ixfbyOmQda

— Ron Baalke (@RonBaalke) May 22, 2016