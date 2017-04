Estrella de The Walking Dead llega a Chile

La actriz se suma a Millie Bobby Brown, protagonista de la exitosa serie de Netflix, Streanger Things, donde caracteriza a Eleven.

Laurie confirmó su visita a través de sus redes sociales e hizo alusión directa a su colega, Millie Bobby Brown. En su cuenta de Twitter dijo So excited to be coming to @comicconchile in May. @milliebbrown we are gonna have so much fun! Xx #Chile #comicon (Estoy muy emocionada de asistir a @comicconchile en mayo. @milliebbrown vamos a pasarla muy bien! XX #Chile #comicon)

Ambas invitadas participarán durante los tres días de la convención del cómics, que recibirá al público chileno el 26, 27 y 28 de mayo, en Espacio Riesco. Las dos actrices se suman a la gran cantidad de atracciones que tendrá la Comic Con este año.

Laurie fue seleccionada en 2010 para interpretar el rol que la hizo conocida en todo el mundo y se mantuvo durante tres temporadas como uno de los personajes más importantes de la producción.

EL 26 de mayo, por ejemplo, “31 Minutos” estrenará en Chile su espectáculo “Tremendo Tulio Tour”. Además, los dueños de la franquicia Star War decidieron celebrar en la Comic Con los 40 años desde el estreno de la primera película, el 25 de mayo de 1977. Para eso, Pablo Hidalgo, gerente de Contenidos de Lucas On Line estará entre los invitados de la convención, compitiendo su experiencia con los fans de la producción cinematográfica.

Y si todo esto fuera poco, todos los personajes chilenos que han participado en la campaña de difusión de la Comic Con 2017 estarán presentes en la convención. Así, el público se topará con Aldo Schiappacasse, Ignacia Allamand, Leo Rey, Jean Philippe Cretón y Nicolás Copano, entre muchos otros.

La mejor noticia de todas es que aún faltan algunas semanas para Comic Con y, aunque la venta de tickets ha sido espectacular, todavía quedan entradas para que el público pueda asistir a este mega evento que, con una inversión de más de 3 millones de dólares, seguirá sorprendiendo con las atracciones que está organizando.

Con todo, la séptima versión de la Comic Con, que se realizará los días 26, 27 y 28 de mayo en Espacio Riesco, se proyecta como la más grande e importante de su historia. Venta de entradas www.comiccon.com