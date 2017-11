Artista visual Asperger crea cortometraje para concientizar sobre los derechos de los autistas

Como “un artista orgulloso de ser Asperger” se define Kevin Pol, quien recientemente ha difundido un cortometraje que busca concientizar acerca de los derechos del autismo a nivel internacional.

Conocido también como “Elsinrostro”, Pol ha creado este nuevo trabajo cuyo fin -dice- “es divulgar el slogan No hay nada de malo en ser diferente”.

El artista visual señala que el mensaje que desea entregar a quienes vean su obra es que “no importa lo que te haga diferente, no dejes que nadie convenza de que tu amor no vale la pena. Nunca dejes que nadie te haga sentir culpable por ser diferente, sin importar nada. LA VIDA ES DEMASIADO CORTA, no te preocupes por lo que otros piensen acerca de tus diferencias, disfruta de tu vida, tu tiempo aquí es único, precioso, una experiencia maravillosa… Sigue adelante, sonríe, ríe, llora… vive”.

Te invitamos a ver el cortometraje de Kevin Pol pinchando aquí.