Luego de tres años de recopilación y estudio de toda la información disponible sobre la detención del General Augusto Pinochet en Londres, el trabajo de Rodrigo León dio vida a una novela explosiva, llena de intrigas y aventuras, que junto a una inagotable imaginación nos entrega una cara distinta de lo que fue –o pudo ser– un hecho que marcó la historia de nuestro país.

El ensamblaje de hechos tan reales como curiosos, sin significado alguno por sí solos, encajan a la perfección para dar vida a De general a particular, la primera novela de Rodrigo León, que intenta dar respuesta a las posibles razones de la inesperada liberación de “El General”.

Durante una misión diplomática, el “General” es detenido por el gobierno inglés, el que de inmediato da curso a una orden de captura internacional emanada desde España. Las Fuerzas Armadas chilenas no se quedan de brazos cruzados y a espaldas del gobierno idean un ingenioso plan de rescate: La Operación Crisálida. Para eso se valen del programa de mantenimiento en Alemania de su submarino SS-21, y consiguen el apoyo de una espía inglés de primer orden.

Historia de un rescate que León publica bajo el sello de Editorial Forja, reflotando hechos de nuestra historia reciente que, mezclados con gran trabajo de ficción, dan fruto a esta novela imperdible. Así lo destacó en lanzamiento de la obra el reconocido periodista, escritor y crítico literario, John Müller González.

“El autor maneja muy bien los tiempos de una narración de tipo cinematográfica que sigue la técnica inventada por la generación de Hemingway en el siglo XX. El libro es un guion magnífico para una película que resultaría muy atractiva. Me he quedado impresionado con la buena estructura narrativa y la ingeniosa construcción de su trama, de lo entretenido que es y de lo insólito de su desenlace. Es un thriller político, un relato de espías que me ha regalado horas de diversión”, señaló.

Rodrigo León es ingeniero agrónomo, magíster en administración de empresas y hace 25 años que trabaja en su propia pyme. Sin embargo, desde muy joven se ha interesado por los idiomas, las letras y la historia de Chile, lo que expresa a través de sus obras literarias: poesías y cuentos populares. Hoy nos sorprende con su primera novela, De general a particular, que ya está disponible en las principales librerías de todo el país.