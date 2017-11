Si bien, comúnmente, se considera a la tercera edad como un grupo que está alejado de Internet, una investigación que recientemente fue expuesta en Canadá, en la Communication & Media Studies Conference, por la académica María de los Ángeles Miranda, de la carrera de Periodismo de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), propone que hay una cantidad de personas, mayores de 60 años, que sí están ocupando las plataformas 2.0 y no sólo para comunicarse con cercanos, sino que también para comentar acerca de noticias y temas públicos.

El trabajo, titulado “Narrativas de los adultos mayores en la construcción de la noticia en Twitter en la Provincia de Valparaíso” -enmarcado en el Convenio de Desempeño UPA 1301, ejecutado por la UPLA y financiado por el Ministerio de Educación- consiste en un análisis de los discursos que estas personas realizan a través de dicha red social.

“Este proyecto parte de la hipótesis que en nuestra sociedad chilena y específicamente en Valparaíso, pero también en Chile (…) existen dentro del segmento de la tercera edad, un grupo pequeño de adultos mayores, interesados en usar estas tecnologías, pero no solamente a un nivel privado, para conectarse con sus conocidos, con sus amigos, familiares, sino que para participar en diálogos sociales, sobre todo en el proceso de construcción de la realidad social de aporte al debate público, de aporte a la construcción y comentarios de las noticias, de aporte también a la crítica, del mensaje de los medios de comunicación”, explica la Doctora en Ciencias Sociales, especialista en Comunicación Digital.

La iniciativa considera una muestra de 107 cuentas de Twitter de personas de la tercera edad tanto de la región de Valparaíso como de otras zonas, que han sido detectadas con el software Followerwonk. A su vez, estos perfiles han sido estudiados en base a sus posteos, los que la profesora, sostiene, no logran generar interacción a pesar de ocupar estrategias digitales como el uso de hashtags y de citas, y de estrategias discursivas propias de la Web 2.0 como lo son: opinar y expresar emociones sobre la realidad social, y apelar a la participación social o hacer llamados a personajes públicos.

“A pesar, de todos los esfuerzos discursivos que hacen estos adultos mayores y de todos los esfuerzos técnicos que hacen para incorporarse, de aprendizaje, no están logrando llamar la atención y no están logrando realmente ser insertados en las conversaciones. La gente no les da like, la gente no les comenta sus tuits, no se los retuitea, entonces, creo que lo que se está confirmando acá es la hipótesis de que se requiere una mayor alfabetización de los adultos mayores, para que los que están interesados puedan incorporarse a los fenómenos que están ocurriendo en el mundo digital, porque de hecho, muchos quieren hacerlo”, plantea la periodista, respecto a los resultados preliminares de su investigación.