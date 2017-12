El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) acusó “un retraso inexcusable en la tramitación de la ley de identidad de género, con lo que sigue manteniendo en la vulnerabilidad a los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y adultos trans”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Sergio Ojeda, analizó “el proyecto de ley el pasado 8 de noviembre y desde ahí nada ha pasado. Es un retraso excesivo y que no está cumpliendo con el Acuerdo por la Igualdad que el Estado selló con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

“En dicho acuerdo el Estado se comprometió a dar rápida discusión a esta norma. A esto se suma que la semana anterior la presidenta Bachelet llamó a defender los derechos de las personas tras, motivada por el testimonio de Carla González Aranda, mientras que la vocera de Gobierno, Paula Narváez, se comprometió ante nosotros a darle urgencia”, dijo Jiménez.

“Nada de ello ha ocurrido. Por el contrario, no sólo no se ha dado urgencia a la norma. Además simplemente no se pone en tabla para su debate. Esta situación ya es intolerable. El gran aporte que puede hacer el Ejecutivo para los derechos humanos de la diversidad sexual, es terminar con el proyecto de ley de identidad de género aprobado”, puntualizó el dirigente.

Finalmente, el Movilh anunció que “no de haber luces ciertas sobre el avance de la ley esta semana, nos movilizaremos con fuerza de aquí a marzo. Ya nada justifica estos atrasos”.

Fuente: Movilh