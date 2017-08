Mujer es amonestada por amamantar a su bebé al interior de una piscina pública

Sucedió en la provincia de Cataluña, específicamente en Santa Coloma de Gramanet. Una mujer se encontraba dentro de una piscina refrescando su integridad y, al mismo tiempo, aprovechaba de amamantar a su hija de de ochos meses.

Los salvavidas del espacio, sin embargo, interrumpieron la tranquilidad veraniega de la madre y le hicieron saber que aquella actitud les parecía “antihigiénica”. Así lo explica un artículo del diario El País, y cuenta que ella reivindicó su derecho a amamantar en cualquier lugar y a cualquier hora, denunciando además la actitud que mostraron las personas encargadas de vigilar el comportamiento de los bañistas.

“No paraban de gritarme e increparme. No me di por aludida y me hicieron gestos con las manos. Me dijeron que el bebé podía vomitar y le daría asco a los usuarios”, escribió la mujer, Miryam Blázquez, a través de Facebook.

La empresa interpelada es Due Sports. Ellos gestionan la piscina municipal, y explicaron que “aunque no haya una normativa específica al respecto, los socorristas de dicha piscina se limitaron aplicar la normativa vigente por la que se prohíbe comer o beber en las zonas de baño”.