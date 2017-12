El dirigente del sindicato de Trabajadores de Tracción, Afines y Conexas de la Empresa de Trenes Metropolitanos S.A, Renato Leiva, ofreció disculpas a los usuarios que han resultado ser los más afectados por la paralización que lleva adelante la organización, pero enfatizó que esta es la única manera que tienen los trabajadores de conseguir condiciones laborales más justas.

Los socios adheridos a este sindicato ferroviario son principalmente maquinistas y ayudantes, es decir, quienes conducen los trenes y sus copilotos. Por esta razón, los servicios ofrecidos por TrenCentral están paralizados casi en su totalidad, salvo la ruta que va entre Talca y Constitución (Buscarril), que fue calificado como servicio mínimo por la inspección del trabajo.

Los MetroTren a Nos, Rancagua y lo ofrecido por TerraSur no están funcionando durante esta jornada, y todas las que posiblemente pueda durar la huelga, hasta que lleguen a acuerdo con el empleador. Al respecto, el dirigente del sindicato, Renato Leiva, afirmó: “La empresa ha estado contestando de forma somera, por ejemplo nos dicen: ‘Veremos la factibilidad de estudiar este punto en el segundo semestre de 2018’. Entonces, pareciera ser que no se dan cuenta que esto es una negociación y no esperamos solo recibir palabras de buena crianza”.

Los puntos solicitados por el sindicato, que reúne a más del 50% de los trabajadores de la empresa, son principalmente temas sociales, que en algunos casos ni siquiera significarían un costo económico para la empresa.

“Queremos regular los turnos de trabajo, los días de descanso, que haya reconocimiento a los trabajadores; que se pague un bono por igual función, que haya carrera funcionaria y otros, que son demandas para mejorar nuestras condiciones laborales, a las que el empleador no ha respondido de forma positiva”, afirmó el dirigente.

Sobre la postura del sindicato, Leiva manifestó que “hemos flexibilizado harto, bajamos dos tercios de la negociación que presentamos inicialmente, estuvimos tratando de adecuarnos, pero la empresa pareciera no estar dispuesta. Y nosotros consideramos que nuestras demandas son justas”.

A propósito del malestar de los usuarios de TrenCentral, el dirigente ofreció disculpas, pero además comprensión. “Esta es la única instancia para conseguir mejoras laborales, falta en Chile más cultura sobre lo sindical. No solo es la única forma para nosotros, sino que la huelga es la forma de hacer presión que tenemos todos los trabajadores para conseguir condiciones laborales más justas”.

Hasta el momento los socios del sindicato se mantienen con buen ánimo, unidos y bien organizados, según afirmó Leiva.

Fuente: Sindical.cl