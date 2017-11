Hay mucho que celebrar: Si Perú clasifica al Mundial será feriado al día siguiente

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se sumó a la expectativa que ha despertado en su país la repesca contra Nueva Zelanda y anunció que si Perú clasifica al Mundial Rusia-2018 declarará feriado no laborable al día siguiente.

“Si Perú va al Mundial, declaro feriado al día siguiente del partido. ¡Solo si va al Mundial!”, dijo el presidente citado por la edición electrónica del diario El Comercio.

Kuczynski, de 79 años, se caracterizó por visitar a los jugadores en vísperas de los partidos durante la campaña de Perú en las eliminatorias sudamericanas al Mundial Rusia-2018.

Perú vive en estado de euforia ante la posibilidad de clasificar al Mundial de Rusia, una meta que no alcanza desde hace 35 años. El último torneo al que asistió fue el de España 1982.

El pasado 10 de octubre, cuando Perú tenía la opción de clasificar a Rusia 2018 si le ganaba a Colombia, el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, descartó la declaratoria de feriado pues ello afectaría nuestra economía.

“Sería un feriado simbólico en nuestros corazones. Estaríamos felices todo el día, pero trabajaremos mañana. El Perú requiere producción y trabajo en medio de la fiesta” señaló Grados a RPP en aquella oportunidad. Cabe recordar que, según un estudio de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), cada feriado no laborable genera pérdidas de alrededor de US$ 400 millones en la producción nacional. Ello debido a que el mayor consumo y las actividades turísticas no logran compensar la paralización de los otros sectores económicos.