Klopp pide que Coutinho no sea transferido a Barcelona, los catalanes ofrecen más dinero y Neymar insta al PSG a comprarlo

Philippe Coutinho es el objetivo número uno del FC Barcelona. Hasta el punto que el club catalán tiene cerrado un acuerdo con el futbolista y mantiene abiertos todos los canales de negociación con el Liverpool. Convencido de llevar a cabo el fichaje, el Barça, incluso, tiene preparado en el Camp Nou todo el dispositivo para presentar al jugador, a quien pretendía vestir de azulgrana este viernes… Pero la operación puede no ser tan inmediata como se suponía.

Jürgen Klopp parece mantenerse firme en su negativa y, algo más preocupante, el Paris Saint-Germain ha entrado en escena. El discurso del entrenador red no es nuevo. Este jueves apareció en una entrevista difundida por el canal de pago alemán Sky en el que aseguró que el Liverpool “no tiene necesidad de vender; no se trata de lo que un club esté dispuesto a pagar por determinado futbolista porque nuestra prioridad es mantener a los jugadores que tenemos”, dejando clara su postura… Aunque no se conozca con exactitud cuándo realizó dichas declaraciones.

Más atención provocó alrededor del Camp Nou la noticia de Catalunya Ràdio, según la cual Neymar habría convencido al PSG de atacar el fichaje de Coutinho, con quien mantiene una estrecha relación de amistad y al que quiere sumar al proyecto del equipo francés. Así, el club parisino, al que se relaciona también con un interés cierto por Mbappé y hasta por Alexis Sánchez, estaría en disposición de hacerse con el brasileño, superando cualquier oferta del Barcelona.

“No existe ninguna constancia de ello y el Barça sigue trabajando en el fichaje”, explicó a ESPN una fuente cercana al club azulgrana, que no pudiendo confirmar si el PSG apareció o no en la carrera por el fichaje de Coutinho sí confirmó que en el Camp Nou, a pesar de todo, se mantiene la confianza en cerrar la operación. Aunque ésta no fuera tan inmediata como se esperaba.

“El sólo hecho de que un club llegue con una oferta no nos pone a reflexionar si tenemos que vender a un determinado jugador”, expresó Klopp, cuya postura choca con todas las especulaciones y rumores que en los últimos días acercan a Coutinho al Barça, convencido de cerrar la contratación del futbolista.

Coutinho, quien ya trasladó tanto al Liverpool como al propio Kloop su deseo de ser traspasado al club catalán, no ha utilizado, de momento, el ‘transfer request’ para solicitar formalmente su marcha porque espera aún concretar un traspaso amistoso. Giuliano Bertolucci, su agente, cerró un acuerdo con el Barcelona a la espera del OK entre los dos clubes.

Y el Barça se mantiene confiado, aunque deba retrasar los plazos, respecto a lograr su fichaje. Pero alrededor del Camp Nou la aparición del PSG, que algunos consideran irreal, no se recibe con tranquilidad precisamente.