VIDEO: No se guardó nada: Conocido periodista argentino destrozó a corruptos de la Era Grondona

Alejandro Fantino, en la editorial de este martes en Animales Sueltos, disparó contra Alejandro Burzaco, luego de que confesara el pago de coimas millonarias al ex presidente de la AFA Julio Grondona.

“Esto es absolutamente personal de lo que me pasó en los últimos años y hoy a la tarde cuando el ladrón, corrupto, mafioso de Alejandro Burzaco estaba cantando como una rata.frente a los tribunales de Estados Unidos”

Nunca lloré por esto y me la banqué solito. Cuando empezamos a denunciar a Grondona en este canal. A Vila, a Juan Cruz Ávila y amí nos amenazaron de muerte. Nos escupían, nos puteaban, nos prescribieron por denunciar lo que son: una manga de chorros, mafiosos y ladrones, del primero al último. Ahora podrá venir una condena, pero primero hubo una confesión. Y me deja claro que teníamos razón “

“Yo me tuve que ir de todo. Dejé de ralatar fútbol, no pisé más una cancha. Gracias a Dios porque me permitió reinventarme y estar en el mejor momento de mi carrera. Pero no fue fácil quedar afuera de todo porque manejaba todo Burzaco y las ratas que manejaban Torneos y Competencias.”Esta noche es de reivindicación personal. Todo lo que denunciamos fue verdad”.