Paradojas: Chileno-suizo al que nunca llamaron a “La Roja” metió a Suiza en el mundial

Por lo menos habrá un chileno en el mundial de Rusia. Ricardo Rodríguez, futbolista de padre español y madre chilena, representa a Suiza, selección que accedió a la Copa del Mundo tras dejar en el camino a Irlanda del Norte en una de las llaves del repechaje europeo.

Y su aporte es tan importante en el equipo helvético que incluso, el defensa se vistió de héroe en la instancia, pues en el duelo de ida fue el encargado de anotar el 1-0 a través del punto penal. Y para cerrar su actuación, en los 90+1′ de la revancha sacó la pelota de la línea cuando los visitantes buscaban con todo el gol que les permitiera seguir soñando con la clasificación.

En 2015, cuando Jorge Sampaoli quiso contar con el jugador que incluso estaba en los planes del Real Madrid, Rodríguez ya había hecho toda una carrera en Europa. En ese momento declaró a medio chilenos que “siempre quise jugar por Chile pero nunca me llamaron y acepté defender a Suiza y ya no me voy cambiar”

Rusia 2018 podría contar incluso con la presencia de otro chileno. Marco Rojas, en Nueva Zelanda, hijo de chileno (Rodrigo Rojas) es uno de los puntos fuertes en los All Whites, haciendo dupla con el espigado Chris Wood en la ofensiva del conjunto que jugó la última Copa Confederaciones. Los neozelandeses definen su paso en Lima, este míercoles. La ida fue 0 a 0.