Venezuela: Diego Maradona juega al fútbol con Nicolás Maduro (Video)

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, compartió terreno de juego este martes con el astro argentino Diego Armando Maradona, quien quiso de esa manera dar una muestra de amistad y solidaridad con el pueblo venezolano y su gobierno.

El encuentro tuvo lugar en el campo de fútbol de la Policía Militar, en Fuerte Tiuna, la mayor base militar de la capital venezolana, informó la cadena VTV.

RT @PresidencialVen: #FOTOS Pres. @NicolasMaduro and Diego Maradona shared an afternoon of football pic.twitter.com/3prnysRsRj

— Nicolás Maduro (@maduro_en) November 8, 2017