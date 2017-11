Wanderers apabulló a la “U” y es campeón de la Copa Chile

Colmaron Concepción de hinchas y pese a estar peleando el descenso, tuvieron su segunda alegría del año -la primera fue clasificar a Copa Libertadores de 2018- consiguiendo un título después de 16 años.

Santiago Wsnderers levantó la Copa Chile tras vencer inapelablemente a Universidad de Chile en el Ester Roa de la capital penquista. 3-1 ganaron los caturros con goles de Enzo Gutiérrez (34′ y 71′) y Jean Paul Pineda (51′). David Pizarro descontó, pero no fue suficiente. La U a lo largo del semestre no ha tenido un buen rendimiento en la cancha, pero los triunfos maquillaban un andamiaje que no convence. Eso hasta que el equipo de Nicolás Córdova le dio una lección y le pasó por encima con un juego pragmático.

Con este resultado, Wanderers vuelve a ganar un título luego de 16 años tras el campeonato nacional obtenido en 2001 bajo las órdenes de Jorge Garcés.