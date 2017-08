Jorge Sharp: “Es una buena noticia que desde Chicago no nos lleguen solamente los Chicago boys, sino también los Chicago teachers”

Una delegación del Sindicato de Profesores de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, llegó hasta Valparaíso invitados por el movimiento Alto al Simce, la Alcaldía Ciudadana, el Centro de Investigación Inclusiva y el Colegio de Profesores, con el objetivo de intercambiar sus experiencias de lucha en contra de la estandarización y privatización de la educación.

Los profesores estadounidenses fueron recibidos a su llegada por el alcalde porteño, Jorge Sharp, en el salón de honor del municipio, en un desayuno que contó con la presencia del diputado Giorgio Jackson, y del presidente comunal del Colegio de Profesores, Mario Díaz, además de dirigentes estudiantiles y trabajadores de la educación pública.

María Moreno, dirigente del sindicato de maestros de Chicago, explicó que “hace varias décadas salieron desde la Universidad de Chicago las ideas del mercado libre, que fueron impuestas en Chile por la Dictadura, incluyendo al sistema público de educación, lo cual ha causado demasiado daño, pues en ese proceso tenían que usar un modo de evaluación para justificar la privatización, y de ahí viene la estandarización de la educación”.

La dirigente añadió que “nosotros vimos que eso mismo estaba pasando en la ciudad de Chicago. Los empresarios que quieren el lucro decidieron avanzar en la privatización de las escuelas públicas, y comenzaron con lo mismo de la estandarización, para castigar a las escuelas que no podían alcanzar un cierto nivel de resultados. Así que vinimos acá invitados por los maestros de Chile, que también están luchando contra este modelo de educación”.

Moreno advierte que “esta lucha, que venimos llevando desde 2012 contra la privatización y el cierre de escuelas, se ha hecho bien difícil porque tenemos un gobernador del Estado que está en contra de los derechos laborales, en contra de la educación pública. El alcalde de Chicago también ha tratado de quebrar nuestro sindicato de maestros, y ahora, con el nuevo Presidente de los Estados Unidos, llegó un secretario de educación que está totalmente en contra de la educación pública y los sindicatos, así que está pesado, pero no podemos hacer nada más que luchar. Tenemos que seguir adelante y buscar solidaridad en otros países donde se está llevando a cabo esta misma lucha”, sostuvo la docente.

Para el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, “es una buena noticia que desde Chicago no nos lleguen solamente los ‘Chicago boys’, sino también los ‘Chicago teachers’. El aporte que ha hecho la ciudad de Chicago a Chile es sumamente complejo de asumir, con ellos llegó el cambio neoliberal del país, así que recibimos a esta delegación de profesores, estudiantes y apoderados con los brazos abiertos, porque ellos traen un mensaje a favor de la educación pública, a favor de una vida más digna, y eso es completamente coincidente con los principios de la Alcaldía Ciudadana”.

Por su parte, el diputado Giorgio Jackson, valoró la gestión de la Alcaldía Ciudadana y el movimiento Alto al Simce para traer a estos maestros a Valparaíso: “Estas instancias de intercambio de distintas luchas sociales que se dan en varias partes del mundo, para garantizar el derecho en la educación, no centrado en la privatización, en la estandarización, es súper importante. Lo que sucede en otras partes del mundo, que quizás nosotros no conocemos, puede servirnos como ejemplo, y quizás nuestras luchas también pueden servir de aprendizaje a lo que están haciendo ellos allá, así que esta experiencia yo creo que sólo fortalece la unidad que debe existir entre los que están oprimidos y luchando por una sociedad mejor”.

El diputado agregó que “lo que nos llegó de Chicago fue una experiencia muy particular, de una escuela de economía, con un profesor específico que era Milton Friedman, que generó una tendencia para privatizar. Pero Chicago también tiene grandes exponentes de todo lo contrario, de hecho, es una ciudad más bien progresista en cuanto a sus tendencias. Históricamente, es un lugar de mucha lucha por los derechos civiles y sociales en general, así que es bueno conocer esta parte más representativa de Chicago, en este caso, a través de la lucha de sus profesores y su gente”.

Una muestra de ello es el testimonio de Linda Perales, maestra de educación especial y delegada del sindicato de maestros de Chicago: “Ayer marchamos con los compañeros de San Fernando, y al escucharlos y hablar con ellos, me di cuenta que son las mismas luchas en Chile y en Chicago. Yo, como maestra de aula, pude ver que tenemos los mismos problemas, hablé con una maestra de un área rural y dice que no tiene materiales para su salón: le faltan lápices, papel, y si recibe algo son las sobras de las escuelas que son consideradas más buenas. Lo mismo pasa allá en Chicago”, dice Perales.

“Otro maestro que conocí me decía que él tiene que enseñar con un programa desde internet, pero como no tienen internet en la escuela, él tiene que usar tu teléfono para dar señal a tres o cuatro estudiantes en las computadoras, y el resto no tiene no más. Es lo mismo que vivimos ahora en Chicago, donde nosotros mismos tenemos que comprar las cosas para nuestro salón, todo porque el gobernador dice que no hay dinero. Pero nosotros creemos que sí hay dinero, sólo que no lo ponen donde debe estar”, sostuvo la profesora.

Itinerario en Valparaíso

Una intensa agenda de trabajo esperaba a la delegación de profesores norteamericanos en Chile. Tras el desayuno de bienvenida, los maestros sostuvieron un encuentro con líderes estudiantiles, y participaron del seminario “Construyendo una nueva educación desde las bases: experiencias desde Chicago y Valparaíso”, realizado en la PUCV. Posteriormente, integraron una mesa técnica de trabajo junto al Colegio de Profesores, sobre la estandarización en la educación. También, estaban programadas algunas visitas a escuelas de Valparaíso y San Antonio.

La directora de Educación de la Corporación Municipal, Silvana Sáez, señaló al respecto que “esto viene a ser el resultado de un trabajo de muchos años de la mesa de Alto al Simce, que ha venido resistiendo a la lógica de la estandarización en la educación, y en el momento en que nosotros asumimos como Alcaldía Ciudadana, tomamos como parte de nuestro trabajo poner en discusión los argumentos académicos y reales de las condiciones en que está el sistema de educación en Chile, que no ha apuntado a la calidad y ha insistido en la lógica de la estandarización”.

Sáez destacó que “en Chicago está uno de los movimientos más fuertes de profesores contra la estandarización, por eso los tenemos hoy aquí, para iniciar un camino de trabajo conjunto, con elementos políticos, gremiales y también académicos, que sostengan nuestra pelea en contra de un sistema que pone al centro el mercado y no la razón de ser de la educación, en este caso pública, que es el bienestar”.

En ese sentido, la directora recordó que la Alcaldía Ciudadana ya cuenta con el diseño inicial de un nuevo modelo de educación, donde el centro de preocupación es el proceso educativo y no el resultado, y que se pondrá en marcha como plan piloto en cinco escuelas de Valparaíso.

“Estamos poniendo ponemos en el centro la necesidad de eliminar el fracaso escolar, y las barreras que producen ese fracaso escolar. Se trata de un trabajo conjunto con académicos de Canadá, de Toronto en particular, de la Universidad de Chile y de Alto al Simce como movimiento, donde la coordinación con el sindicato de maestros de Chicago va justamente en esta lógica de buscar la justicia social”, concluyó la directora.

Fotos: Alcaldía Ciudadana (Paola Guzmán)