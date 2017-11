Tras cuatro años de indagatorias, el Tribunal de Garantía de Valparaíso cerró la última investigación por lucro en la educación y liberó de todos los cargos a los ex-controladores de la Universidad del Mar, según consigna una información entregada por radio Bío Bío.

El reporte indica que el tribunal manifestó “no perseverar en la indagatoria” contra el ex rector Héctor Zúñiga, el ex miembro de la junta directiva Mauricio Villaseñor y el ex director de la entidad Sergio Vera, quienes se mantenían en calidad de imputados por presuntos delitos de estafa desde septiembre de 2016.

De acuerdo a la emisora, el fiscal Claudio Reveco justificó la determinación al “no existir” antecedentes que permitan establecer la existencia de delitos, dejando así sin efecto la imputación de cargos por supuestas responsabilidades en las presuntas estafas que habrían afectado a los estudiantes.

Raúl Soto, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Casa de Estudios, lamentó la decisión, calificándola como “un golpe bajo” y endosando la responsabilidad de este y otros casos de “lucro en la educación” a los Gobiernos que, aseguró, no han tomado las acciones pertinentes en este tipo de hechos.

“Nosotros mismos encontramos en la universidad boletas y recibos donde los dueños cancelaban cuentas personales con cheques de la U. del Mar, así que yo creo que la responsabilidad, más que endosarla a las víctimas, debería endosarse a las autoridades, que durante todo este tiempo tuvieron información y acceso a todo lo que estaba ocurriendo en la universidad y nunca hicieron nada”, expresó el ex dirigente estudiantil.

Asimismo, Soto aseguró que aún existen miles de estudiantes endeudados y docentes sin recibir el pago de sus remuneraciones, todo, por un problema que “no tuvo atajo por las autoridades de Justicia, el Ejecutivo ni del Parlamento”.