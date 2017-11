Carabineros incluye en acto oficial a violador de derechos humanos

Una grave denuncia llega desde Puerto Montt. Según una información publicada por radio Bío Bío, en un acto oficial de Carabineros de Chile participó un funcionario en retiro condenado por violaciones a los derechos humanos.

El ex funcionario fue identificado como el mayor en retiro René Villarroel, alias “Juan Metralla”, quien incluso entregó una ofrenda floral en la conmemoración del aniversario del teniente Hernán Merino.

Ante este cuestionable hecho, el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, señaló a Bío Bío que “este personaje violó de manera sistemática los derechos humanos en Fresia y Puerto Montt. Hay testimonios de mujeres que fueron violentadas sexualmente, acosadas por este personaje en la tenencia de Fresia. Tiene una condena y está siendo investigado por otras causas. Aquí Carabineros ha cometido un grave desagravio a todas las víctimas de violaciones a los DDHH y tendrán que darle explicaciones al país por lo que hoy han realizado y tendrán que asumir sus responsabilidades quienes permitieron que un violador de DDHH participara activamente entregando distinciones en un acto oficial de la institución”.

En tanto, el general de la Décima Zona, Jorge Karachón, se mostró muy incómodo justificando la presencia de Villarroel. “Mientras la justicia no tenga ninguna situación puntual con ellos, de alguna orden o alguna cosa más concreta, nosotros lo incluimos sin ningún problema, no tenemos esa discriminación, siempre y cuando la justicia es la que tiene que hacer su parte en este caso (…) No manejo esa información, si está condenado, él ya cumplió con la justicia”.

