Al cumplirse 20 años de la “Operación Vuelo de Justicia”, cuando cuatro miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fueron rescatados en helicópteros desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, el 30 de diciembre de 1996; la madre de uno de los fugados concedió una entrevista que fue publicada en The Clinic.

Se trata de Mirna Salamanca Astorga, madre de Ricardo Palma Salamanca, el ex frentista que habría sido detenido en Francia acusado de un secuestro en México, según informaron medios mexicanos durante esta jornada.

En Chile, Palma Salamanca cumplía condena por su participación en el secuestro de Cristián Edwards y por la muerte del senador Jaime Guzmán, el coronel Luis Fontaine Manríquez y el cabo Víctor Valenzuela Montecinos.

En el relato, Mirna cuenta que tras ser interrogada en fiscalía en 1988, acudió a la Vicaría de la Solidaridad para solicitar ayuda. Allí le recomendaron partir al exilio. Sin embargo, su hijo no quiso salir de Chile y le confesó que participaba en el FPMR.

Tras la fuga del recinto penitenciario, Ricardo salió de Chile. A pesar de la distancia, su madre descarta pedirle que regrese. “¿Sabes? Tampoco haría algo para que Ricardo vuelva, porque en uno de sus mensajes desde la clandestinidad que envió, aseguró que nunca volvería a Chile porque éramos un país de cobardes”, comentó a los entrevistadores.

Mirna Salamanca aprovechó de reivindicar la operación que derivó en la muerte del ideólogo de la UDI y hombre detrás de la Constitución de 1980. “Había que agudizar la lucha y no se hizo. El Frente Patriótico sí lo hizo. La acción contra Guzmán fue un acto político”, sostuvo.

Sobre su hijo, Mirna dice que no lo recuerda con pena. “Hace tiempo que no lloro por él. Sinceramente a estas alturas, me siento orgullosa por el hijo que crié y por lo que pude sembrar en él”.

El relato de Mirna lo puedes leer aquí