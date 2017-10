La familia de Santiago Maldonado pide a la CIDH crear un grupo de expertos independientes

Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado, abrió la conferencia de prensa. Había terminado la reunión convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Santiago Maldonado, en un escenario de enorme tensión por las presiones del gobierno argentino para que el organismo interamericano retire la medida cautelar.

“Este viaje fue porque entendemos que la CIDH debe acompañar a la familia a encontrar la verdad y la justicia. Hoy lo que está en peligro es una investigación imparcial, independiente, pronta. Esta investigación debe llevarse adelante y nosotros tememos que esta investigación no se realice. Por eso venimos a pedirle a la CIDH que ya que el Estado no cumplió con la medida cautelar que era proteger la vida, la integridad y todos los derechos de Santiago, ahora garantice que la investigación pueda llevarse adelante”, expresó.

En ese contexto, volvieron a pedir “que se conforme un grupo de expertos independientes, que puedan ser veedores y garantizar esta una independencia que hoy entendemos que no está garantizada”. Y frente a las hipótesis o diagnósticos que buscan cerrar la investigación, dijeron: “Hoy no sabemos ni cuando, ni dónde, ni por qué murió Santiago”.

A su lado, estaba sentado Sergio Maldonado y su esposa Andrea Antico. Sergio volvió a pedir allí la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich “pero no me escuchan”, dijo. La familia volvió a responsabilizar a la Gendarmería por lo que aún después del hallazgo del cuerpo definen como “desaparición forzada ahora seguida de muerte”.

Adelantaron que la CIDH puede derivar el caso a la CorteIDH donde el Estado argentino puede recibir una condena y fueron muy críticos con las declaraciones que hizo el juez Gustavo Lleral tras la primera confirmación de la identidad de Santiago el viernes antes de las elecciones. “Digamos que podría haber esperado un poco más y anunciarlo cuando estuviera el resultado final –dijo Sergio–. No apresurar y decir que (el cuerpo) no tenia signos de violencia cuando en realidad no estaba la autopsia terminada”.

De la reunión participó también la organización Naturaleza de Derechos, parte de los peticionantes. Y de parte del Estado argentino estuvo el secretario de derechos humanos trasandino Claudio Avruj, que no participó de la reunión del día antes por el caso Milagro Sala. También estuvo Javier Salgado por Cancillería, además de abogados de la secretaría de Derechos Humanos y del ministerio de Seguridad. La reunión se hizo a puertas cerradas.

“Todas las pruebas que están en los expedientes dan cuenta hoy, una vez mas –dijo Heredia– que gendarmería es la responsable de la muerte de Santiago”. Y explicó que está acreditada el ingreso de la Gendarmería mas de 130 personas de manera violenta, ilegal y brutal “sin orden judicial al lugar donde se encontraba Santiago. Desde ese momento, el Estado negó, ocultó, desvió la investigación. Entonces las pruebas que tenemos de la responsabilidad de Gendarmería son los hechos que están acreditados en el expediente y que además todo el mundo ha visto por televisión”.

Verónica Heredia dijo que aún no hay ningún resultado de la autopsia como respuesta a una de las preguntas pero también a la campañas de difusión de los medios oficialistas que intentan ponerle un punto final a la investigación. “No hay ningún resultado de la autopsia -dijo–. Los resultados en principio fueron un informe, pero faltan los puntos de pericia. Hoy no sabemos ni cuando, ni dónde, ni por qué murió Santiago. No estamos notificados del informe. Si bien participaron peritos de nuestra confianza hasta que no estemos notificados, desconocemos todo lo que están diciendo, quién lo dice y por qué”.

Qué hará la CIDH con los pedidos no se sabe, pero se espera alguna primera señal hoy al mediodía cuando se haga la conferencia de prensa prevista para el cierre de las audiencias.

Con información de Página 12