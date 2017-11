Médico haitiano reveló el desgarrador relato de Joane Florvil días antes de morir: “Me siento humillada. Me trataron como una persona sin dignidad”

La tarde de este miércoles, el médico de la unidad de Integración de la Posta Central, Jean Telo Noël, acudió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con el fin de relatar a sus integrantes lo expresado por la joven haitiana Joan Florvil (28), que fue detenida, acusada injustamente de haber abandonado a su bebé y que posteriormente murió en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.

La comparecencia del profesional fue requerida con el objetivo de aclarar lo relatado en la sesión anterior de la comisión por el director de la Posta Central, Sergio Sánchez, quien en una confusa declaración habría deslizado la posibilidad de que Joane no hubiese fallecido por los golpes que -sostuvo la policía- se había dado ella misma durante su detención.

Si bien Florvil ingresó el 1 de septiembre a la UCI, con estado de salud grave, fue recién el martes 5 que el médico haitiano pudo hablar con ella, debido a que antes había estado bajo medicamentos sedantes. El profesional aclaró lo que le había dicho Joane, desechando que la mujer haya acusado una golpiza de parte de Carabineros. Sin embargo, el médico reprodujo el desgarrador relato de lo ocurrido que ella le realizó.

“Ella se encontraba llorando inconsolablemente al recordar la forma de su detención por Carabineros. Ella me dijo: doctor, me siento humillada, maltratada por haber sido acusada de abandonar a mi bebé de apenas un mes y tres semanas. Me quitaron a mi única bebé, me arrestaron y me esposaron como a una ladrona. Con qué cara me voy a presentar frente a mi familia, ya que es primera vez que un caso así ocurre en mi familia“.

Telo Noël continuó contando lo que le expresó Joane: “Me divulgan por la prensa para que todos me vean y lo que más me afectó es que no me puedo defender porque no hablo español. Los haitianos nunca van a tener justicia en Chile. ¿Usted cree que si fuera de otra nación le iban a hacer esto?“.

“El dolor de Joane era tan grande, que salí de la sala con lágrimas”

El doctor relató además que Florvil le dijo que también le habían quitado su pasaporte y se refirió a la situación de Wilfred Fidele, su esposo, quien estaba en condición de irregular, sin trabajo, por lo que el único documento que tenía era su pasaporte, el cual le habían robado. Junto con eso, Joane le expresó al traductor su molestia por el actuar de la policía con su pareja. “El llamó a Carabineros, ellos vinieron y no hicieron nada”, lo que -de acuerdo al relato de la mujer- tampoco ocurrió una segunda vez que se presentaron.

Es a raíz de esto que Joane decidió ir al otro día de ese robo al lugar donde había ocurrido, a la oficina de la OPD de la Municipalidad de Lo Prado, para -dijo- “concientizar al guardia, a ver si me podía ayudar a conseguir el pasaporte de Wilfred“. Al ver que este no la comprendía, señaló que decidió dejar a su bebé con él por un rato, “diciéndole que voy a buscar a alguien que me traduzca“. Cuando regresó había pasado menos de una hora, pero la oficina ya estaba cerrada.

Luego de eso vino lo ocurrido con Carabineros. Joane le señaló al doctor que desde su casa fue arrestada en un auto que no era una patrulla policial. “Sentí miedo porque no sabía dónde me iban a llevar (…) me esposaron con las manos por detrás“, le detalló la mujer, momento en que -dice el doctor- “comenzó a llorar, con rabia, y ahí tuve que suspender la conversación. Y Joane diciendo: Dios, dame justicia, que me regresen a mi bebé (…) me trataron como una persona sin dignidad“.

“El dolor de Joane era tan grande, con llanto, indignación, rabia, que salí de la sala con lágrimas”, dijo el doctor Jean Telo Noël al concluir su relato.

