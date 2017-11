A los 92 años murió este domingo el ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea (FACh) y ex miembro de la Junta Militar de la dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet, Fernando Matthei. De acuerdo a lo informado, su deceso se produjo mientras se encontraba internado en el Hospital de la FACh.

El nombre de este ex militar había vuelto a estar en la palestra durante las últimas semanas, luego de que su hija, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, respondiera al postulante a La Moneda José Antonio Kast que él no era el candidato de la llamada “familia militar”. “Mi padre no vota por Kast, mi padre fue general y vota por Piñera”, aseguró la jefa comunal.

Fernando Matthei protagonizó uno de los episodios políticos más polémicos del fin de la dictadura, cuando antes que el propio Pinochet lo hiciera, reconoció frente a los medios de comunicación el triunfo del NO en el plebiscito del 5 de octubre de 1988.