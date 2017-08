Perú: Fiscalía confirma que Odebrecht realizó donaciones a la campaña de Keiko Fujimori

El Fiscal peruano, Alonso Peña Cabrera confirmó que Marcelo Odebrecht realizó donaciones a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 y que como prueba de ello, figura la anotación en los cuadernos del mismo Odebrecht:«aumentar en 500 a Keiko y hacer una visita».

«El fiscal brasileño Orlando Martello, encargado del equipo especial del caso Lava Jato en la ciudad de Curitiba en Brasil, nos confirmó a través de una videoconferencia, la existencia de esa anotación que fue incautado del celular de Marcelo Odebrecht cuando fue arrestado por la Policía», explicó Peña Cabrera. Hasta el momento, el caso Lavajato en Perú ha causado la investigación y orden de detención de los expresidentes Alejandro Toledo (2001-06) y Ollanta Humala (2011-16), quien está preso desde julio pasado.

Sofía Keiko -la hija mayor del expresidente peruano Alberto Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad y corrupción en una cárcel especialmente acondicionada para él en las afueras de Lima- negó hacer recibido los aportes de Odebrecht, al tiempo que señaló que es «increíble e inaceptable campaña de desprestigio con re-refrito (sic) contra mi persona y Fuerza Popular».

El Ministerio Público de Perú informó que sus pares de Brasil tramitarán en una semana la llegada de la documentación de Odebrecht donde menciona a Keiko Fujimori al fiscal Germán Juárez, quien semanas atrás solicitó la «detención preventiva» por 18 meses del expresidente Ollanta Humala (2011-16) y su esposa Nadine Heredia por haber recibido aportes de Odebrecht.

En tanto, el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, explicó que lo anunciado por la Fiscalía de Perú «no es ningún descubrimiento porque dicha información fue revelada por su portal en mayo pasado, cuando publicaron la declaración del mismo Marcelo Odebrecht de que en el 2011 le entregaron dinero a Ollanta Humala, Keiko Fujimori y al candidato del partido de Alan García (1985-90 y 2006-11)».

Según publicó IDL-Reporteros, en mayo pasado, en Curitiba (Brasil), Odebrecht declaró ante el Ministerio Público de Brasil que: «en el 2011… el Ministro Palocci de aquí de Brasil me pidió, me hizo un pedido para que apoyáramos, que nosotros le diéramos 3 millones de dólares para apoyar la campaña eh… del señor Ollanta Humala en el Perú».

«El monto que yo enviaría a Ollanta Humala sería descontado de un monto que yo había eh … fijado con ellos para apoyar al PT, en general. El pedido fue justificado en esa época por una cuestión geopolítica, es decir, una proximidad ideológica entre el Presidente Lula y el Presidente [sic] Ollanta Humala», agregó Marcelo Odebrecht.

«Llamé directamente a Jorge Barata (Gerente de Odebrecht en Perú), y le dije: mira Barata, la gente aquí en Brasil, del Partido de los Trabajadores, me ha pedido apoyar la campaña de Ollanta Humala con 3 millones de dólares, y cuando digo que creo que, hasta ese entonces, mi personal no tenía relación con Ollanta Humala es porque la reacción de Barata cuando le hice ese pedido fue la de sentirse incómodo, porque en esa época, la percepción que los empresarios tenían en relación al señor Ollanta Humala, era todavía muy mala y él creía que podría tener problemas si salía a la luz que él estaba apoyando la campaña de Ollanta Humala», explicó Odebrecht en su declaración judicial.

El empresario brasileño, preso por corrupción desde junio del 2016, concluyó diciendo que «para no tener problemas con Keiko Fujimori, quien era una de las candidatas favoritas en el 2011, «le sugerí (a Jorge Barata), mira, si tienes algún temor de que vaya a haber represalias, porque incluso, en esa época, el creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori, y le dije: mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella más. Incluso, hice una anotación, en aquella época, mira apoya a Keiko más si piensas que hay peligro de represalias, pero tengo que hacerlo porque es un pedido del gobierno brasileño».

Tras el estallido del caso Lavajato en Perú; el expresidente Ollanta Humala ha sido encarcelado en la prisión ubicada en el Fundo Barbadillo, al este de Lima, donde se encuentra Fujimori desde el 2009. También se encuentra con orden de detención, el expresidente Alejandro Toledo acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht y quien se refugia en Estados Unidos, desde entonces.

